El C.V. Grupo Herce encarrila la eliminatoria ante Teruel

Publicado por Área 11 Teruel Creado: Actualizado:

Grupo Herce Soria Voleibol dio un paso de gigante hacía las semifinales en la lucha por el título tras imponerse en el primer encuentro de cuartos de final en el feudo de un Pamesa Teruel Vb que solo fue capaz de anular el juego de los visitantes en el segundo cuarto. En el resto del encuentro los de Toribio estuvieron siempre muy cómodos, destrozando sistemáticamente la recepción local.

Comenzaba el encuentro con mucha igualdad en la cancha y, aunque los sorianos iban siempre un paso por delante en el marcador, el equipo local aguantaba bien gracias al buen trabajo defensivo. Sin embargo, tras el 8-8 todo cambió. Los sorianos dieron un paso al frente, apretando en ataque para dificultar la recepción de su rival, que empezó a sufrir para ver cómo un punto de saque directo de Lorente colocaba a los sorianos con 3 de renta (8-11). Buscaban los visitantes a Fran Ruiz en recepción, con un juego muy serio y cometiendo pocos errores, aunque Pamesa Teruel Vb conseguía evitar que la diferencia fuese a mayores gracias sobre todo a los puntos de Irache (12-15).

Aún así, quería más el técnico local, que pedía un tiempo muerto en busca de una solución para tratar de sacudirse la presión de un Grupo Herce Soria que estaba imponiendo su bloqueo al del rival. La encontraba el preparador de los turolenses y con Pablo Urchevich al saque los suyos conseguían recortar diferencias (15-16). Sin embargo la alegría de los locales iba a durar poco. Acudía al saque Mimoun, que con maestría conseguía cortar la reacción del conjunto aragonés mientras Lindberg ofrecía un auténtico recital ofensivo. La multitud de recursos en ataque de los sorianos volvía a dejar atrás a un Pamesa Teruel Vb que empezaba a ponerse nervioso y acababa viendo como el colegiado le mostraba la roja a Germán Gómez por protestar, lo que permitía a los sorianos abrir la brecha gasta los 4 puntos (17-21). A partir de ahí, el equipo local se fue por completo del partido y los de Toribio cerraron la manga sin demasiadas complicaciones (20-25).

Parecía que la situación no iba a cambiar demasiado en el segundo set. Los sorianos parecían estar de nuevo muy cómodos, haciendo su juego, sin complicarse la vida y aprovechando los errores del (8-10). Pero los turolenses conseguían reaccionar y lo hacían desde atrás, para darle la vuelta al marcador y colocar el 17-16. Lo intentaba Toribio con un cambio de receptores, dando entrada a Kalstad en el lugar de Hoyos, pero no conseguían los sorianos frenar a un rival que le estaba exigiendo mucho ahora y conseguía anotarse la manga (25-22).

Ya en el tercer set, y tras un breve intercambio de golpes (2-2), los sorianos recuperaban el control total del encuentro. La intensidad ofensiva de los visitantes y los errores del equipo turolense daban alas a los de Toribio, que conseguían colocar pronto el 10-14 en el luminoso. Volvían los fantasmas a las filas locales con un Grupo Herce Soria que generaba muchos problemas y dudas a la recepción local y se imponía cómodamente (18-25).

Le quedaba una oportunidad a Pamesa Teruel Vb para salvar el encuentro en su feudo, pero lo cierto es que el guión se repetía en el cuarto set, con Grupo Herce Soria castigando la recepción sobre César Irache para poner el 3-8 y provocar el tiempo muerto local. Pero la situación no cambió. Con un potente saque, los de Toribio jugaban a placer, permitiendo a Lorente todas las opciones del mundo para salir al ataque por donde quería y destrozando la recepción de un rival que no tuvo nunca opciones.