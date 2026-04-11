El BM Soria muere en la orilla

Publicado por Área 11 Pontevedra Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria se quedó a las puertas de sumar en su visita al Club Cisne Colegio Los Sauces tras caer por un ajustado 30-29 en un duelo muy igualado que se decidió en los instantes finales. El conjunto soriano mostró carácter y capacidad de reacción, pero no logró culminar una remontada que llegó a rozar en el tramo decisivo.

El encuentro comenzó con alternancia en el marcador, con un Soria bien plantado que encontraba portería con facilidad gracias a jugadores como Marcos Vinicius y Martín Santano. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Cisne fue imponiendo su ritmo ofensivo y aprovechando mejor sus oportunidades para abrir una pequeña brecha antes del descanso (18-14).

Tras el paso por vestuarios, el partido se puso aún más cuesta arriba para los sorianos. El conjunto local amplió la diferencia hasta los siete goles (22-15), obligando a Soria a reaccionar con urgencia ante un escenario muy complicado.

Lejos de venirse abajo, el equipo soriano respondió con una gran actitud. Mejoró en defensa, aumentó su intensidad y fue recortando distancias poco a poco, liderado por un inspirado Marcos Vinicius, máximo anotador del partido con nueve goles, bien secundado por Luis Gavilanes y Martín Santano.

El empuje visitante tuvo su recompensa en los minutos finales, cuando Soria logró colocarse a solo un tanto de diferencia, metiendo presión a un Cisne que veía peligrar su ventaja. El tramo final fue de máxima igualdad, con intercambio de goles y cada posesión resultando decisiva. Los amarillos tuvieron la oportunidad de empatar en un mano a mano con el portero visitante a cinco segundo del final pero el balón se estrellaba en el cuerpo del cancerbero gallego estableciéndose el definitivo 30-29.

La derrota deja al Balonmano Soria en la 14ª posición con 15 puntos, a solo dos del Oviedo, en una lucha muy ajustada por evitar los puestos peligrosos en este tramo final de la temporada. El equipo deberá centrarse ahora en el próximo compromiso, donde recibirá al UBU San Pablo, un rival en gran dinámica que exigirá el máximo nivel. Pese al resultado, la reacción mostrada en la segunda mitad invita al optimismo. Soria demostró que tiene capacidad competitiva para pelear hasta el final.