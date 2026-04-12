María Manso y Fernando Bocigas se imponen en la Arganza Trail-Caños del Río Lobos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Arganza Trail – Cañón del Río Lobos celebró este domingo su decimoquinta edición. Una Edición muy especial ya que se volvía a los orígenes y la salida y meta estaba ubicada en las Eras de Arganza que se volvieron a ver de nuevo llenas de colorido.

Participantes en la prueba celebrada en el entorno de San Leonardo.ARGANZA TRAIL

En esta ocasión las Eras de Arganzas eran las protagonistas, aunque con lluvia a primera hora y niebla en las cimas, se pudo disfrutar de una jornada apasionante de Trail running. Los más de 350 participantes que se dieron cita en la prueba y los espectadores que acudieron para dar aliento lo gozaron.

A las 8:30 de la mañana empezaba la primera de sus pruebas, la carrera reina, el Arganza Trail en su modalidad de 33 Km y 1.950 metros de desnivel positivo. Por último cerraba la cita la distancia corta de 10 Km y 600 metros de desnivel positivo que, a su vez, pertenece al II Circuito de Trail Running Soria Puro Oxígeno.

Una de las imágenes de la jornada.ARGANZA TRAIL

Entre medio de las dos distancias hubo tiempo para el futuro, los CORREMONTES, que también volvían a poner la nota de ilusión en las Eras de Arganza. Éstos corredores de montaña en edad escolar disfrutaban de nuevo de dos recorridos a elegir no competitivos de 3 y de 6 Kilómetros y posteriormente, tras reponer fuerzas, se fabricaron su propio trofeo.

En la distancia de 33 Km Fernando Bocigas tomaba muy pronto la cabeza de carrera y no la soltaría en todo el recorrido, de hecho fue incrementando su ventaja conforme pasaban los kilómetros hasta parar el cronómetro en tres horas y veintiocho minutos. Las lluvias matutinas y de la pasada madrugada hicieron que el terreno estuviera bastante pesado en algunos tramos pero no fue impedimento para que cruzara la línea de meta en primera posición. Ignacio Hernando y Guillermo Moreno segundo y tercero respectivamente acompañaron en el podium al campeón.

La cita celebró su XV edición.ARGANZA TRAIL

En categoría femenina pasaría una cosa parecida, ya en el Cuchillejo, Marta Manso empezaba a poner tierra de por medio entre sus perseguidoras. María Rodríguez y Gina Alixia Delcid iban corriendo muy cerca una de otra hasta que en la Senda de los elefantes empezaron a separarse y terminar así a su llegada a las Eras de Arganza.

La distancia corta de 10 Km en categoría femenina fue para Yolanda Martín. Sara María Alcázar y Sara Belén Rupérez lo intentarían pero no pudieron alcanzarla terminando segunda y tercera. En categoría masculina Jordán Lázaro se hizo con la victoria completando el recorrido con un tiempo de cincuenta y cinco minutos seguido muy de cerca de Gartzen Elejabarrieta y Denys Oriol Casaled.

Participantes en la categoría Corremontes.ARGANZA TRAIL

El Arganza Trail cierra con éxito su especial aniversario celebrado en las Eras de Arganza mostrando una vez más Soria al mundo y aunque un poco pasado por agua siguió sorprendiendo con la dureza y belleza de su entorno.