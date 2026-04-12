Carreras de Montaña
María Manso y Fernando Bocigas se imponen en la Arganza Trail-Caños del Río Lobos
Ambos se han impuesto en la distancia de 33 kilómetros. En al prueba de 10 km los vencedores han sido Yolanda Martín y Jordán Lázaro. La cita celebrada en la inmediaciones de San Leonardo ha contado con más de 350 participantes.
El Arganza Trail – Cañón del Río Lobos celebró este domingo su decimoquinta edición. Una Edición muy especial ya que se volvía a los orígenes y la salida y meta estaba ubicada en las Eras de Arganza que se volvieron a ver de nuevo llenas de colorido.
En esta ocasión las Eras de Arganzas eran las protagonistas, aunque con lluvia a primera hora y niebla en las cimas, se pudo disfrutar de una jornada apasionante de Trail running. Los más de 350 participantes que se dieron cita en la prueba y los espectadores que acudieron para dar aliento lo gozaron.
Deportes
San Leonardo acoge este domingo su XV Arganza Trail
Heraldo-Diario de Soria
A las 8:30 de la mañana empezaba la primera de sus pruebas, la carrera reina, el Arganza Trail en su modalidad de 33 Km y 1.950 metros de desnivel positivo. Por último cerraba la cita la distancia corta de 10 Km y 600 metros de desnivel positivo que, a su vez, pertenece al II Circuito de Trail Running Soria Puro Oxígeno.
Entre medio de las dos distancias hubo tiempo para el futuro, los CORREMONTES, que también volvían a poner la nota de ilusión en las Eras de Arganza. Éstos corredores de montaña en edad escolar disfrutaban de nuevo de dos recorridos a elegir no competitivos de 3 y de 6 Kilómetros y posteriormente, tras reponer fuerzas, se fabricaron su propio trofeo.
En la distancia de 33 Km Fernando Bocigas tomaba muy pronto la cabeza de carrera y no la soltaría en todo el recorrido, de hecho fue incrementando su ventaja conforme pasaban los kilómetros hasta parar el cronómetro en tres horas y veintiocho minutos. Las lluvias matutinas y de la pasada madrugada hicieron que el terreno estuviera bastante pesado en algunos tramos pero no fue impedimento para que cruzara la línea de meta en primera posición. Ignacio Hernando y Guillermo Moreno segundo y tercero respectivamente acompañaron en el podium al campeón.
En categoría femenina pasaría una cosa parecida, ya en el Cuchillejo, Marta Manso empezaba a poner tierra de por medio entre sus perseguidoras. María Rodríguez y Gina Alixia Delcid iban corriendo muy cerca una de otra hasta que en la Senda de los elefantes empezaron a separarse y terminar así a su llegada a las Eras de Arganza.
La distancia corta de 10 Km en categoría femenina fue para Yolanda Martín. Sara María Alcázar y Sara Belén Rupérez lo intentarían pero no pudieron alcanzarla terminando segunda y tercera. En categoría masculina Jordán Lázaro se hizo con la victoria completando el recorrido con un tiempo de cincuenta y cinco minutos seguido muy de cerca de Gartzen Elejabarrieta y Denys Oriol Casaled.
El Arganza Trail cierra con éxito su especial aniversario celebrado en las Eras de Arganza mostrando una vez más Soria al mundo y aunque un poco pasado por agua siguió sorprendiendo con la dureza y belleza de su entorno.