Los júniors del C.V. Río Duero se proclaman campeones de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo júnior del C.V. Río Duero cumplió los pronósticos en el Campeonato de Castilla y León de su categoría celebrado durante el fin de semana en Burgos al lograr el título regional. El equipo celeste se clasifica de esta manera para el Campeonato de España que se celebra en Almendralejo del 6 al 10 de mayo, un Nacional donde logró el título de subcampeón el año pasado.

El equipo dirigido por Manu Salvador partía con la vitola de favorito y cumplió con los pronósticos. Los sorianos se llevaron el triunfo sin perder un partido. Ganó a CV Burgos (2-1), a la Universidad de León (2-1) y a VCV Pucela (2-0). El segundo puesto fue para el conjunto vallisoletano, tras superar a burgaleses y leoneses, mientras que los anfitriones terminaron terceros.

En la competición femenina, Valladolid Club Voleibol se impuso a todos sus rivales. Ganó a San José por 2-0, a Maristas Valladolid (2-1) y a CV Burgos (2-1). Las burgalesas se hicieron con el subcampeonato, mientras que San José terminó en tercera posición, por delante del otro conjunto vallisoletano.