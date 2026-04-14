Al CSB se le escapa el triunfo en el último cuarto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CSB Décimas perdió por 82-67 ante CB Palencia en tierras palentinas en un compromiso en el que los sorianos se mantuvieron en el encuentro hasta el último cuarto. .

Un buen arranque de partido por parte de los locales dieron las primeras ventajas al equipo de Palencia, aún así el CSB DÉCIMAS no dejó de pelear en su empeño por remontar y recortar distancias, lo que iba consiguiendo gracias a una buena defensa y más acierto en ataque logrando finalmente su objetivo de llegar al descanso con un cercano 41-36 en el luminoso a favor de los locales.

La vuelta de vestuarios fue más favorable para los chicos de negro que consiguieron igualar el marcador a 47 puntos y a falta de 13 minutos por jugar.

Las numerosas pérdidas no forzadas por parte de los sorianos dieron vida al equipo local que con un 12 a 0 de parcial sentenciaban el partido para locales y donde pese a todo el equipo soriano no bajó los brazos y siguió compitiendo en la fiesta de cantera de los palentinos. El equipo soriano recibe a Eldana este domingo día 19 a las 18.00 horas de la tarde en San Andrés