Daniel Berná ultima su participación en el Tumi Spain Golf Tour

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná y Raúl Pascual regresaron este lunes a la competición con motivo de la tercera prueba del Circuito de Madrid de Profesionales 2026, que tuvo como escenario el Campo de Golf de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. La cita, sin embargo, no resultó muy brillante para ninguno de ellos, ya que acabaron lejos de los mejores.

En el caso de Berná, terminó en el puesto 28 tras un recorrido de 76 golpes, 4 sobre par, mientras que Pascual se fue hasta el puesto 65 con 84 impactos, 12 sobre par. Resultados, por tanto, poco alentadores pero que han de servir para corregir errores en los próximos compromisos, que en tanto para uno como para el otro estarán enmarcados dentro del Tumi Spain Golf Tour.

Así, Daniel Berná volverá a la acción este mismo miércoles en la prueba inaugural del calendario del circuito de la PGA española, el Campeonato de la PGA de España Dobles, que se disputa por cuarto año consecutivo en el campo alavés de Izki Golf. Será los días 15 y 16 de abril y cuenta con una extraordinaria inscripción de más de 150 jugadores. En el caso de Berná, el jugador soriano estrenará pareja, ya que pasará de su compañero habitual hasta ahora, José Manuel Pardo, con el que conquistó el título en el año 2023, a jugar con Antonio

Hortal, ganador del Tumi Spain Golf Tour del pasado año. Berná destaca que es un jugador con el que, a pesar de que nunca han competido como pareja, se conocen muy bien y de hecho ya han formado equipo en los NIN9RGames, de manera que el soriano se muestra muy ilusionado y convencido de que el nivel de compenetración será óptimo.

Por su parte, Raúl Pascual tiene previsto volver a competir los días 27 y 28 de abril con motivo del Campeonato de Madrid PGA de España, segunda cita del calendario del Tumi Spani Golf Tour, que tendrá como escenario La Dehesa Club de Golf y en la que también estará Daniel Berná.