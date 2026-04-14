El Triatlón Soriano repite en el pódium de la Liga Nacional

El club soriano en el pódium de la Liga Nacional de Duatlón tras la celebración de las últimas pruebas celebradas en Albacete.FETRI.ORG

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo masculino de Deporama Triatlón Soriano subió de nuevo al pódium final de la Primera División de la Liga Nacional de Duatlón que se disputó en los primeros meses de 2026 y que se ha cerrado con la celebración de los campeonatos de España de por Clubes y Relevos/Parejas en Albacete el pasado fin de semana.

Tras las siete jornadas de la competición, el equipo soriano se situó en tercera posición, sumando en total 306 puntos, solo uno menos que el segundo clasificado, Triatlón Diablillos de Rivas, que ha obtenido 307 puntos en un ranking nacional que ha encabezado Peñota Dental Triatlón, que ha alcanzado los 360 puntos.

En el cuadro femenino de la Primera División , Deporama Triatlón Soriano, que el año pasado sí que subió al pódium, no pudo repetir la gesta y alcanzó o la séptima posición con 267 puntos. En este caso, la terna de honor la ha integrado Triatlón Diablillos de Rivas (368 puntos), Ecosport Alcobendas (299 puntos) y Club Triatlón Albacete Res (297 puntos).

La presencia de Castilla y León en la Liga Nacional de Duatlón la completó Triatlón Laguna de Duero, en Segunda División Femenina, que finalizó en décima posición, con 134 puntos, certificando su permanencia en esta categoría para la próxima temporada.