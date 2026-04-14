Marina Muñoz y Paco Martí, en la preselección para el Europeo Multideporte de Banyoles

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El seleccionador nacional de triatlón, Iñaki Arenal, ha anunciado ya la preselección oficial deportistas convocados por la Federación Española de Triatlón para competir en el Campeonato de Europa Multideporte de Banyoles 2026 que se celebrarán entre el 11 y 19 de julio. En esa lista se encuentran los integrantes del Deporama Triatlón Soriano, Marina Muñoz y Paco Martí. El caso de la primera participará en tres pruebas mientras que Martí lo hará en duatlón sub23

Serán un total de 39 deportistas, entre élites, sub 23 y juniors, los que representen a la Selección nacional en las modalidades duatlón (11 de julio), triatlón cros (14 de julio), duatlón cros (16 de julio), acuatlón (18 de julio) y triatlón de media distancia (19 de julio), en lo que será una de las grandes citas de esta temporada para la TriArmada española.

Ya se conoce la pre lista de la Selección española, comandada por el seleccionador Iñaki Arenal, de cara a uno de los grandes retos deportivo de este verano, el Europeo Multideporte de Banyoles (Girona) que convertirá esta espectacular localidad de la comarca del Pla de l’Estany en el epicentro del multideporte continental en julio. Para el duatlón de carretera, la prueba que contará con más representación, los elegidos son Andrés Hilario Morales, Roc Bellostas Carreras, Javier Martín Morales, Joanes Goitisolo Otazua en categoría masculina; y María Varo Zubiri, Noelia Juan Pastor, Marina Muñoz Hernando y Sara Reimondo Saa, en categoría femenina. Los sub 23 que acudirán al Campeonato de Europa de duatlón serán Jarno Pousada Troitiño, Paco Martí Ballester, Ana Carballo Gómez y Lucía Gracia Sancho, mientras que los júniors preseleccionados son Jonay Álvarez Almazán, Manuel Prada Viciano, Arcadi Sala Carbasse, María Tenorio Albo, Julia Tenorio Albo y Alba Núñez Hernández.

En triatlón cros, las mujeres seleccionadas son Marina Muñoz Hernando, Elsa Pena Vicente e Ivette Sánchez Aymerich, mientras que en categoría masculina son Kevin Tarek Viñuela González, Vicente Hernández Cabrera y Eneko De Castro Cativiela. El equipo de duatlón cros lo encabezan Fernando Carmona Palacio, Sergio Correa González y Francisco Javier Pelegrín Martínez; y en féminas estarán Eva María Sánchez Pastor, María Pilar Arias Nieto y Lucía Gracia Sancho.

En acuatlón presentará un equipo formado por Damián Suárez Couto, Kevin Tarek Viñuela González, Vicente Hernández Cabrera, Julen Andueza Valencia, Marina Muñoz Hernando, Gemma V. Llabrés Busch y Ana Carballo Gómez. En el triatlón de media distancia que cierra la competición en Banyoles están convocados Guillem Montiel Moreno y María Varo Zubiri.

Marina Muñoz se centrará en el triatlón cros

La triatletas cuellarana afincada en Soria, Marina Muñoz, mostraba su satisfacción por esta convocatoria y no escondía sus ganas por participar en el Europeo. "Se trata de pruebas muy similares. Prepararé el triatlón cros que es mi prueba estrella y participaré en las demás con el objetivo de estar lo más arriba posible", relata la deportista del Deporama Triatlón Soriano quien subraya la importancia del descanso entre prueba y prueba.