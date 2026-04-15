El CSB femenino está a un paso del descenso a Segunda División

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CSB Semillas Adolfo Martínez se encuentra a un paso del descenso tras disputar y perder el pasado fin de semana un encuentro crucial en es pugna por mantenerse en la Primera División. Las sorianas perdían por 60-93 ante C.B. Villamuriel, un resultado que certifica de forma virtual ese descenso salvo sorpresa en las dos últimas jornadas.

El equipo visitante no se jugaba nada matemáticamente y jugó sin ninguna presión lo que le dio más fluidez y seguridad en el juego, lo que junto a su gran acierto con el tiro exterior, decantó el resultado a favor de las palentinas por un 60-93.

El conjunto soriano saltaba al terreno de juego sabiendo la importancia del partido lo que se demostró durante este primer cuarto donde la igualdad fue máxima en todos los aspectos de juego, con buenas defensas, pocas faltas y ataques un poco trabados. El marcador al finalizar el cuarto reflejaba dicha igualdad, empate a 14-14.

El segundo cuarto hasta la mitad fue similar al primero, un juego dinámico de idas y venidas con mucha igualdad, pero todo se vino abajo para las sorianas debido a los 6 triples encajados en este cuarto, lo que pegó duramente a la moral de las locales e hizo muy difícil recomponerse antes del final del partido.

La anotación fue de 18-37 el cuarto, donde el puntaje soriano no es bajo, pero el del rival es muy elevado y donde las visitantes castigaron cualquier tipo de error defensivo incluso a veces con alguna pizca de fortuna. Por lo tanto, se fue al descanso con un marcador 32-51, marcador adverso para el equipo local pero remontable.

Tras el paso por vestuarios, el equipo del CSB Semillas Adolfo Martínez trató de creer y reengancharse al marcador pero fue misión imposible porque las palentinas no bajaron el ritmo. El tercer y cuarto cuarto, fueron muy similares, las sorianas haciendo buenos movimientos pero errando las ventajas creadas, fallando canastas fáciles y teniendo un ínfimo acierto de tiro exterior que junto a la intensidad incesante y los constantes castigos de las palentinas, llevaron a la derrota del equipo soriano ambos cuartos con un 16-20 y 12-22, terminando el partido con un marcador de 60-93.

Destacar que las estadísticas tanto de tiros libres como de tiros interiores son prácticamente iguales; sin embargo, el tiro exterior fue de 1/23 para el CSB y 12/34 para Villamuriel, lo que fue la clave del partido e hizo trizas las posibilidades sorianas.

Con esta derrota, el equipo tiene prácticamente sentenciado el descenso de categoría de 1ª Nacional Femenina a 2ª División Femenina, donde llegado el caso los viajes serán por la comunidad castellano leonesa, con rivales más asequibles y donde el CSB Semillas Adolfo Martínez deberá de competir con un gran nivel para volver a ascender a la 1ª Nacional donde se encuentran las mejores escuadras del basket nacional.

Una lástima para todas las chicas que han jugado este año con el equipo soriano y han dado todo para conseguir el objetivo de la permanencia, lo que aun pareciendo tan cerca en muchas ocasiones finalmente se ha torcido al final de temporada. El conjunto soriano supo desde el principio que se enfrentaba a un reto difícil dado el alto nivel de la competición y teniendo en cuenta la juventud de este equipo pero pese a todo siempre han plantado cara a sus rivales y lo han dado todo en la cancha para intentar mantenerse en esta categoría.

También cabe recalcar que esto no es consecuencia del tramo final, sino del compromiso, esfuerzo y actitud del resto de la temporada, y gracias especialmente al patrocinador del equipo CSB Semillas Adolfo Martínez durante esta aventura en 1ª Nacional.

Aún así, a las sorianas les quedan dos partidos, en los cuales si se consiguiera ambas victorias, se podría mantener la categoría, lo que si bien es muy difícil en el deporte a veces se pueden dar carambolas que te lleguen a favorecer.

El próximo partido del CSB Semillas Adolfo Martínez, es contra el tercer clasificado Somos Hijolusa el 18 de abril a las 16.00 horas en el Pabellón Deportes San Esteban de León.