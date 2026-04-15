El San Andrés reúne a 265 gimnastas con motivo de los torneos del C.D. Gimnasia Soria

Un grupo de niñas durante una exhibición de gimnasiaMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La pista azul del pabellón del San André acoge durante este fin de semana sendos torneos de gimnasia organizados por el C.D. Gimnasia Soria, una cita que reunirá en la capital a unas 265 participantes con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años.

Durante la jornada del sábado día 18, a partir de las 12.00 horas, tiene lugar el Torneo de Gimnasia Aeróbica en al que participan niñas de nivel y nivel nacional entre las que se encuentran participantes procedentes de Vitoria y Quintanar de la Sierra.

Ya el domingo 19, igualmente a partir de las 12.00 horas, se celebra el Torneo de Gimnasia Rítmica, escenario en el que habrá participantes de nivel escolar procedentes de los colegios Escolapios y Prácticas Numancia así como de Quintanar de la Sierra y de la sección de El Burgo del C.D. Gimnasia Soria.

El C.D. Gimnasia Soria cuenta en la actualidad de 158 deportistas de nivel nacional, autonómico y escolar.