Gimnasia
El San Andrés reúne a 265 gimnastas con motivo de los torneos del C.D. Gimnasia Soria
La cita, en la modalidad de aérobica y rítmica, tiene lugar en las mañanas de sábado y domingo a partir de las 12.00 horas
La pista azul del pabellón del San André acoge durante este fin de semana sendos torneos de gimnasia organizados por el C.D. Gimnasia Soria, una cita que reunirá en la capital a unas 265 participantes con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años.
Durante la jornada del sábado día 18, a partir de las 12.00 horas, tiene lugar el Torneo de Gimnasia Aeróbica en al que participan niñas de nivel y nivel nacional entre las que se encuentran participantes procedentes de Vitoria y Quintanar de la Sierra.
Ya el domingo 19, igualmente a partir de las 12.00 horas, se celebra el Torneo de Gimnasia Rítmica, escenario en el que habrá participantes de nivel escolar procedentes de los colegios Escolapios y Prácticas Numancia así como de Quintanar de la Sierra y de la sección de El Burgo del C.D. Gimnasia Soria.
El C.D. Gimnasia Soria cuenta en la actualidad de 158 deportistas de nivel nacional, autonómico y escolar.