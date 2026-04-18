El Grupo Herce Soria busca las semifinales de la Superliga por la vía rápida

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria busca la clasificación para las semifinales de la Superliga por la vía rápida ante un Pamesa Teruel al que ya ganaba con solvencia el pasado fin de semana en el primer partido de la serie de cuartos de final. La cita será hoy sábado en Los Pajaritos a partir de las 19.30 horas y la afición soriana espera festejar el billete para la siguiente fase de los play off por el título liguero.

El equipo de Alberto Toribio le tiene cogida la medida a un Pamesa Teruel al que ha ganado en los tres partidos que han jugado en la presente temporada. Con estos antecedentes, el Grupo Herce llega a este segundo partido de los cuartos de final como claro favorito para no alargar la serie. Y es que una victoria de los turolense supondría que el tercer encuentro de cuartos se jugase el domingo en Los Pajaritos desde las 18.00 horas.

Pero este Grupo Herce es muy fiable en su cancha en una campaña en la que sólo el Playas de Benidorm ha sido capaz de asaltar Los Pajaritos. Un accidente en la trayectoria casi inmaculada de los celestes como locales. Esta solidez en Soria les permitía a los de Toribio ser segundos en una sobresaliente fase regular de la Superliga. Firmeza en casa y también a domicilio ya que los sorianos sólo han perdido dos compromisos fuera en las canchas de CV Manacor y Guaguas Las Palmas.