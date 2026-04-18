El Balonmano Soria pierde ante un San Pablo Burgos que siempre mandó en el marcador (28-31)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria se vio superado por 28-31 ante San Pablo de Burgos en la jornada 27 de la División Honor Plata y ve como se complica su permanencia en la categoría.

Los sorianos lo intentaron todo pero nunca pudieron con un rival que está en la zona alta de la clasificación y que todavía tiene opciones de conseguir el ascenso. Los burgaleses siempre mandaron en el marcador.

El Balonmano Soria necesita puntos para salir de la zona de descenso y como mínimo disputar la promoción por no bajar a Primera Nacional. La primera oportunidad para sumar se evaporaba, aunque la hora de la verdad para los amarillos llegará en las dos siguientes jornadas cuando toque viajar a la cancha de Base Oviedo y recibir a Trops Málaga. Dos partidos claves para la suerte de los amarillos en su andadura en Honor Plata.