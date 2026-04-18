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El Balonmano Soria pierde ante un San Pablo Burgos que siempre mandó en el marcador (28-31)

Los amarillos no pueden con el equipo burgalés y se complican un poco más la permanencia en Honor Plata

Vinicius en una acción de ataque del BM Soria ante Burgos.

Vinicius en una acción de ataque del BM Soria ante Burgos.Montesegurofoto

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El Balonmano Soria se vio superado por 28-31 ante San Pablo de Burgos en la jornada 27 de la División Honor Plata y ve como se complica su permanencia en la categoría.

Los sorianos lo intentaron todo pero nunca pudieron con un rival que está en la zona alta de la clasificación y que todavía tiene opciones de conseguir el ascenso. Los burgaleses siempre mandaron en el marcador.

El Balonmano Soria necesita puntos para salir de la zona de descenso y como mínimo disputar la promoción por no bajar a Primera Nacional.  La primera oportunidad para sumar se evaporaba, aunque la hora de la verdad para los amarillos llegará en las dos siguientes jornadas cuando toque viajar a la cancha de Base Oviedo y recibir a Trops Málaga. Dos partidos claves para la suerte de los amarillos en su andadura en Honor Plata.

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