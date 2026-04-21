Ayuda al Balonmano Ágreda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha recibido en la institución provincial al representante del Club Balonmano Ágreda, Juan Carlos Vera, para realizar la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades.

La Diputación de Soria, a través del departamento de deportes, impulsa el desarrollo de dicho club con una cuantía económica de 7.500 euros que van destinados a la organización del Torneo Nacional de Balonmano Villa de Ágreda.

Más de 600 niños y niñas de todas las categorías y llegados de 40 clubes de toda España se concentran cada año en el municipio de Ágreda y alrededores para poder disfrutar de un fin de semana lleno de emoción.

Este año, del 2 al 5 abril, tuvo lugar su 20º edición. Una jornada que llenó de ambiente las tres pistas de balonmano, en Ólvega, Ágreda y Tarazona, que se ponen a disposición del Club Balonmano Ágreda para disputar todos los partidos.

Durante el torneo tanto deportistas como sus familiares se quedan a dormir en Ágreda, poniendo a disposición de estos el instituto y la escuela hogar para poder disfrutar del evento.

“Por ello, desde la Diputación de Soria se valora el esfuerzo que realizan los socios del Club Balonmano Ágreda, no solo en la organización de un torneo nacional de este nivel, sino también en la promoción de su municipio y de toda la zona del Moncayo. Esta iniciativa se suma al impulso del turismo deportivo, abre nuevos lugares por descubrir para los aficionados que se acercan y favorece un posible retorno de visitantes a la zona tras la celebración del torneo”, ha destacado el presidente, Benito Serrano.

Con este convenio, la Diputación de Soria continúa impulsando su marca deportiva y turística ‘Soria Puro Oxígeno’ y, al mismo tiempo, fomenta y respalda el trabajo de un club que desarrolla su actividad diaria desde un municipio de la provincia, con la aspiración de seguir creciendo y consolidarse como referente del balonmano a nivel nacional.