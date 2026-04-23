El Almazán pierde por la mínima en León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán perdió por la mínima, 1-0, ante el Atlético Mansillés en tierras de León en un encuentro entretenido que en su día fue aplazado. Curiosamente, ambos equipos se verán las caras este domingo en La Arboleda a partir de las 17.00 horas.

El choque tuvo ocasiones en una y otra portería llegando el único tanto del encuentro en el 54 tras un saque de puerta local, carrera y centro desde banda izquierda que fue rematado por Del Valle a la red en el segundo palo. El Almazán tuvo varias ocasiones para empatar, entre ellas la de Jesús en el 71 en la que el adnamantino no acertó a rematar en el área chica, o la de Óscar González en el 81 cuyo disparo en una contra lo desvió el portero a córner.

Los de Mansilla de las Mulas también pudieron ampliar su marcador. En especial en el descuento, tras un disparo escorado que Varea envió a córner y en esa acción a balón parado un buen remate de cabeza al que respondió con una buena parada el arquero adnamantino.

Ambos equipos se miden de nuevo este fin de semana en La Arboleda en el compromiso correspondiente a la segunda vuelta. El equipo de Pablo Ayuso afronta el choque con el objetivo de sumar y acabar la temporada lo más arriba posible. El Atlético Mansillés lucha por colarse en zona de play off.