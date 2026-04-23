El San José se impone en la fase preliminar del V Torneo Soria Elige

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Ciudad Deportiva Francisco Rubio ha acogido durante toda la jornada de hoy la fase preliminar del V Torneo Soria Elige de fútbol base que organiza el C.D. Numancia y el Ayuntamiento de Soria, una cita que congregó a 300 talentos del fútbol provincial. El campeón de esta fase preliminar han sido los benjamines del C.D. San José que, de esta manera, disputará la fase final que tiene lugar el próximo día 1 y donde entran juego clubes como Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Real Sociedad y C.D. Numancia.

Hubo fútbol de quilates sobre el verde de la Ciudad Deportiva en una fase preliminar en la que participaron 12 equipos de la provincia de Soria repartidos en cuatro grupos de tres equipos. Con Golmayo Camaretas, Arcos, San José, Calasanz, Almazán, Sporting Uxama, la Escuela del Numancia en Ólvega, la Escuela del Numancia en Ágreda, AD Ólvega, Covaleda, San Esteban y un equipo combinado del Ayuntamiento la fase de grupos se disputó en horario matinal.

Ya por la tarde tuvieron lugar las rondas finales, unas rondas en la que C.D. San José y C.D. Golmayo Camaretas se clasificaron para la final. El encuentro por pasar a la ronda final no pudo ser más igualado ya que el choque entre ambos equipos finalizó con empate a tres goles. La balanza se desequilibró desde la tanda de penaltis, una tanda en la que el C.D. San José se proclamó campeón de la fase previa clasificándose así para la ronda final.

El premio para el equipo colegial será disputar el próximo viernes la fase final del Torneo Soria Elige, una cita en la que formará parte de uno de los dos grupos de cuatro equipos en los que se dividirá la misma. Competirá junto a equipos de primeros espadas del fútbol español, premio y sueño, para los jóvenes talentos. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, C.D. Numancia, Burgos, Real Sociedad, Logroñés y Parquesol de Valladolid serán los otros equipos que participen en esa fase final.