En imágenes: V Torneo Elige Soria (macro galería de todos los equipos)

La fase final del V Torneo Soria Elige enfrentó a los siguientes equipos benjamines de la provincia: Golmayo Camaretas, Arcos, San José, Calasanz, Almazán, Sporting Uxama, las escuelas del Numancia en Ólvega y Ágreda, AD Ólvega, Covaleda, San Esteban y un combinado del Ayuntamiento.

De todos ellos, el vencedor fue el C.D. San José que venció al C.D. Golmayo Camaretas en los penaltis en un partido digno de categorías superiores, 3-3 y penaltis para el triunfo de los verdes garreños. Gracias a este triunfo, disputará el próximo día 1 una fase final en la que se medirá a clubes destacados como Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Real Sociedad, C.D. Numancia, Burgos, Logroñés y Parquesol.

La Ciudad Deportiva Francisco Rubio, reunió a 300 jóvenes futbolistas de la provincia, talentos aún por pulir, pero con varios nombres que apuntan alto para goce del fútbol soriano. Un total de 12 equipos participaron en la fase preliminar, distribuidos en cuatro grupos de tres. Los campos fueron un hervidero de pasión futbolística y las familias vivieron ilusionadas los encuentros de los jóvenes futbolistas. El espectáculo sobre el césped fue notable durante todo el día, confirmando el talento emergente del fútbol base soriano y dejando como premio mayor la oportunidad de competir contra algunas de las mejores canteras del país.

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