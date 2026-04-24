Ángel Rodríguez: "Los partidos en Langreo siempre son largos"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El técnico del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, ha finalizado su rueda de prensa en Los Pajaritos advirtiendo de que los encuentros en Langreo "siempre son largos". Previamente ha admitido que su equipo, dado lo que juega, disputa este domingo "posiblemente el partido más importante de la temporada", un resultado que "seguramente", no sea definitivo al haber un último compromiso liguero.

El Numancia depende de sí mismo para disputar el play off de ascenso y la primera piedra en el camino para sellar ese objetivo es el encuentro en Ganzábal. "Es un partido vital para nosotros, posiblemente el partido más importante de la temporada. No es un definitivo ni para nosotros ni para el Langreo porque va a quedar un partidos más pero ganar sería un paso de gigante", ha señalado el preparador numantino.

A la hora de analizar al rival, Ángel Rodríguez ha advertido de que visitan la cancha del segundo mejor equipo de la segunda vuelta por detrás del Fabril: "Está haciendo las cosas muy bien desde la llegada de Manel. Es un equipo siempre muy agresivo, que tiene las ideas muy claras, vertical, tiene un jugador en punta que está bien de cara al gol, en medio campo tienen fútbol, atrás son fiables. Es un equipo bastante serio que ha hecho buenos partidos contra rivales de la zona alta. Ha ganado al Fabril, Ourense, Salamanca, la Segoviana".

"En este tipo de partidos tienes que ser muy preciso en todo, conceder muy poquito, aprovecharte de las dificultades que tenga el rival y aprovecharte de todo tipo de situaciones incómodas y que a nosotros nos puedan beneficiar", ha añadido para explicar que no es momento de evaluar al equipo fuera de casa y sí de ganar porque "este tipo de partidos son como finales". "Si estamos bien estaremos muy cerca de poder conseguir una victoria, si estamos bien y somos capaces de meternos en fase de play off al final de temporada, el equipo va a competir bien ese tipo de partidos", ha significado.

El técnico ha señalado que su equipo está ansioso por conseguir la victoria, un equipo que es muy diferente al de hace un mes por haber recuperado jugadores importantes. "El equipo es bastante diferente", ha apuntado para señalar que en materia de gol ahora se cuenta con Jony, y ayuda al equipo contar con Héctor, Álex y Juancho. "Hemos estado maniatados durante dos meses o dos meses y pico y los compañeros que han jugado tampoco ha estado especialmente efectiva", ha añadido para recalcar que cuando hay competitividad los entrenamientos mejoran.

Ángel Rodríguez, que tiene la baja por lesión de Escardó, fue entrenador del Unión Popular de Langreo durante una temporada. Al ser cuestionado por el ambiente en Ganzábal ha explicado que "desgraciadamente", fue técnico en el año del Covid y "jugamos casi todos los partidos a puerta cerrada". "Te puedo hablar de lo que me contaban. Al año siguiente fue con el Pontevedra y es un ambiente muy sano, muy futbolero, de animar mucho al equipo, de estar arropando durante los 90 minutos. Es un ambiente bonito de fútbol que a cualquier jugador le gustaría tener", ha explicado.