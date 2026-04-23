Un domingo de vermut y transistores

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Hubo un tiempo no tan lejano en las que últimas jornadas de competición, o la última en cuestión, era seguido por los aficionados a través de las radios por lo que había en juego y porque el futuro de su equipo, de un campeonato o de un descenso, dependía en ocasiones de lo que pasaba en otro campo. Con los avances tecnológicos los transistores han ido dejando paso a otros medios con el que ofrece tener la información en la palma de la mano y más en categorías como en la que, hoy por hoy, milita el C.D. Numancia.

En el Grupo 1 de Segunda Federación, quizás en toda la categoría, esa situación pueda repetirse este domingo y los aficionados estén, móvil en mano, pendiente de otros resultados. Las dos últimas jornadas de competición se disputan en horario unificado desde las 12.00 horas, una jornada en la que hasta 13 equipos tienen algo en juego ya sea por colarse en promoción o evitar el descenso, en algunos casos como en las pretéritas de transistores, pendientes de lo que ocurra en otros campos. Como en toda competición el premio será para los más regulares.

De los 18 equipos del Grupo 1, solo el Fabril, ya ascendido a Primera Federación, y los descendidos Sámano, C.D. Lealtad y Burgos Promesas no tienen nada en juego en las dos últimas jornadas. En ese grupo no se mete por poco el Real Oviedo Vetusta, equipo que tiene asegurada plaza de promoción de ascenso pero no el segundo puesto si bien tiene cuatro puntos de renta sobre el tercero. En zona casi de nadie, pero con opciones matemáticas de play off e igualmente de descenso se encuentra el Bergantiños.

Seis equipos, entre ellos el Numancia, están separados por cuatro puntos, por lo que luchan y tienen opciones de terminar la temporada en las tres plazas de promoción de ascenso que aún no están cerradas. En el caso que interesa, el equipo que dirige Ángel Rodríguez, visitará al Unión Popular de Langreo dependiendo de él mismo para mantener ese puesto de promoción que ocupa en estos momentos. De alinearse los astros los de Ángel Rodríguez podrían incluso asegurar el puesto de play off. Para ello tendrían que ganar en Ganzábal y que el Coruxo (Visita al Lealtad) perdiera su compromiso y que la Gimnástica Segoviana (Recibe al Oviedo Vetusta) y la UDS Salamanca (Visita al Burgos B), no ganasen el suyo.

En esa otra lucha por los puestos de promoción se encuentran los citados anteriormente Bergantiños, Gimnástica y Salamanca, además del U.D. Ourense y Real Ávila, tercero y cuarto respectivamente con dos y un punto de renta sobre los sorianos, visitan al Bergantinos y al Real Ávila.

La zona por eludir el descenso no desmerece para nada a la de la pelea por la promoción. Entre el Real Valladolid Promesas, décimo quinto y en zona de descenso, y el Marino de Luanco, décimo, hay tres puntos de diferencia. Otros seis equipos que luchan por eludir la pérdida de la categoría.

Entre ellos se encuentra el rival de los rojillos, Unión Popular de Langreo, y de ahí que el compromiso en Ganzábal no vaya a ser nada fácil. Y es que los asturianos, tras una gran segunda vuelta en una temporada complicada, quieren cerrar en casa el objetivo de la permanencia. Para ello deben ganar este domingo en la que sería su hipotético sexto triunfo consecutivo como local. Y de ahí que hayan puesto en marcha varias iniciativas para que su afición acuda a un campo con capacidad para 4.000 aficionados y en el que se prevé un buen ambiente.

S.D. Sarriana, Atlético Astorga, hoy en puesto de promoción por no descender y Rayo Cantabria son los otros equipos implicados en esa lucha por evitar el regreso a Tercera División.