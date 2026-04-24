El BM Soria se la juega ante el "Atlético de Madrid del balonmano"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria afronta este sábado otra final. En este caso puede ser definitiva en sus aspiraciones de mantenerse en la División de Honor Plata. El grupo que maneja Oriol Castellarnau se mide en tierras asturianas al Base Oviedo las 18.30 horas en un compromiso en el que una derrota provocará su descenso a Primera División. «Allí nos jugamos todo. Todo o nada y así lo hemos planteado», ha reconocido el preparador amarillo.

Con tres encuentros para terminar la fase regular, los sorianos están a cuatro puntos de la plaza que permite jugar la eliminatoria por no descender. Esa plaza la ocupa su rival de este sábado y de ahí la trascendencia del encuentro para ambos equipos. Si los amarillos ganan, sin seguir dependiendo de ellos mismos, tendrán un hilo de esperanza sobre sus posibilidades. De perder, lo dicho, supondrá la pérdida de la categoría.

A favor del equipo soriano está que en los últimos encuentros ha mejorado su competitividad. En contra está el hecho de que esa situación, con desconexiones puntuales por encuentro, no les ha dado para obtener los suficientes puntos como para estar más tranquilos.

Oriol Castellarnau comparecía ante los medios para reconocer lo extremo de la situación al señalar que «hace tres semanas me preguntasteis que cuántos puntos creía que había que hacer para salvarnos y dijimos seis y quedan seis». «Ahora hay que hacer las cuentas, así que hay que sumarlos. En Oviedo nos jugamos todo. Al final es o todo o nada y así lo hemos planteado y así vamos a ir al partido», ha expresado el preparador de los amarillos.

Sobre cómo afrontar un encuentro tan trascendental, Oriol Castellarnau ha incidido en que es fundamental que sus jugadores salgan «convencidos», de lo que hay que hacer en cada momento sobre la cancha en un compromiso que prevé de «mucha tensión» y que será «largo para todos». «Al final a mí a mí no me enseñaron a rendirme nunca y no nos vamos a rendir», ha significado el preparador de los sorianos quien señaló que a lo largo del encuentro en Oviedo van a tener dinámicas positivas con otras no tan positivas y será el momento de «remar, remar, remar, remar, que es una cosa que estamos bastante acostumbrados».

Para Oriol Castellarnau su equipo deberá tener un nivel defensivo muy alto ante un rival que igualmente va a jugar con «mucha intensidad» y «agresividad» ya que para ellos «va a ser una guerra». «Tenemos que mantenernos en nuestro sistema», ha asegurado para considerar que sus jugadores son valientes y llevan toda la temporada jugando minutos difíciles. Sobre el Base Oviedo, ha explicado que han aprovechado el trabajo realizado por Bandrés, con un juego que te lleva «al limite», para sacarte del partido. «Yo creo que es el Atlético de Madrid del Balonmano», sentenció.