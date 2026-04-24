Alberto Toribio: "Melilla no baja los brazos"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ha analizado el primer encuentro de semifinales por el título de Superliga, un compromiso que le mide este lunes, a partir de las 18.30 horas, al C.V. Melilla en la Ciudad Autónoma.

Sobre el equipo melillense, que eliminó a Conqueridor Valencia en cuartos, indicó que fue un equipo irregular hasta Navidad y que, superada esa fecha, su juego ha mejorado mucho y de ahí, por ejemplo, su presencia en la final de Copa. «Melilla es un equipo que no baja los brazos, te exige y tiene pocos errores. Es difícil de batir», ha indicado para poner como ejemplo el partido de vuelta en Los Pajaritos (3-2) tras un 2-0 inicial de los celestes o remontar un 7-14 contra Valencia en el cuarto set del tercer partido.

En este sentido, Alberto Toribio a apuntado que la dificultad que tuvo su equipo para ganar a Teruel le ha venido bien ya que «las situaciones de sufrimiento sirven para crecer», reconociendo el gran nivel mostrado por los turolenses en Los Pajaritos. «Teruel me gustó mucho, nos llevaron al límite», ha admitido el preparador vallisoletano quien considera que su equipo jugó normal ante los aragoneses y ha subrayado que en el play off lo importante es «competir bien».

El técnico, que ha mostrado su satisfacción por estar clasificados para Europa a falta de saber en qué competición, ha explicado que durante la semana han trabajado en «pulir detalles», en «ocultar al máximo los defectos» y potenciar los que «puedes hacer bien». Por último ha reconocido que la semana estaba siendo rara por jugar el partido en lunes y haber un festivo en mitad de la misma.