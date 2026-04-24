El V Open Nacional Ciudad de Soria reúne en el frontón a 32 parejas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los pabellones de La Juventud, San Andrés, Quintana Redonda y Fuentetoba, acogen durante la jornada de este sábado el V Open Nacional Ciudad de Soria, una cita en la que participan 32 parejas llegados desde diferentes puntos de la geografía española.

Durante la mañana del sábado se disputaran las fases de grupos en los cuatro frontones en los que se desarrolla la competición. A partir de las 16.00 horas se disputan los octavos y cuartos de final en las instalaciones de la capital siendo las semifinales y final en el escenario de La Juventud.

En esta edición se contará con la participación de varios campeones de España, lo que convierte a la cita soriana en un referente nacional. Los aficionados podrán acceder a los partidos de forma gratuita. El V Open Nacional de Frontenis Ciudad de Soria reparte una cantidad interesante de premios. De esta manera, además de trofeos y medallas, hay una bolsa económica superior a los 2.000 euros.