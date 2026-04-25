Iván Torre, nuevo presidente del Langreo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Unión Popular de Langreo han anunciado que Iván Torre, el portero del equipo, se ha convertido en el nuevo presidente de la entidad al ser el único socio que ha logrado reunir los avales necesarios para presentar su candidatura.

De esta forma, el club langreano al que visita este domingo el C.D. Numancia da un paso más en su proceso de estabilización tras el establecimiento a comienzos de año de una junta gestora que encabezaba el propio Iván Torre.

Iván Torre ha jugado en los últimos meses en dos terrenos de juego. Por un lado, sobre el verde, como portero y capitán del equipo. El único integrante de la plantilla que ha disputado todos los encuentros ligueros y que, a buen seguro, intentará frenar las acometidas numantinas de este domingo y lograr la permanencia. El segundo encuentro lo disputa en el despacho intentando conseguir los recursos económicos suficientes para solucionar la deuda económica del club.