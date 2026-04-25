El Langreo, un ejemplo de sacrificio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Numancia afronta este domingo en el Nuevo Ganzábal el desplazamiento más difícil de la temporada. Es así por ser el último de la fase regular y por el rival, un Unión Popular de Langreo que realizando todo un ejercicio de supervivencia, de superación. Una experiencia que afecta al aspecto económico, anímico y deportivo, una situación de las unen y fortalecen un vestuario. Y un vestuario implicado siempre es un enemigo difícil.

La temporada no está siendo fácil para el próximo rival del Numancia. El curso comenzó mal, tan mal que acabó la primera vuelta del campeonato en zona de descenso. En los primeros 17 encuentros ligueros, el equipo asturiano firmaba 15 puntos, menos de un punto por partido. Desde el punto de vista deportivo, en el mes de enero se intentaba solucionar la situación con la incorporación de refuerzos y la llegada al banquillo de Manel Menéndez. El ex jugador del Numancia recalaba en Ganzábal a mediados de enero, antes de la jornada 19, tras la dimisión de Pablo Acebal.

Poco después de este cambio, a comienzos de febrero, el que había sido presidente de la entidad entre 2014 y 2026, Víctor Fernández Miranda, presentaba su dimisión por motivos de salud. El empresario asturiano era el que más tiempo llevaba al frente de la entidad.

Esta situación obligó a poner al frente de la entidad una junta gestora compuesta por cinco socios al frente de la cual estaba el actual portero del equipo, Adrián Torre, un grupo de trabajo de transición que se mantiene en la actualidad. Y las primeras noticias de esa junta gestora no fueron buenas. A finales de febrero se anunciaba que el club acumulaba una deuda de 436.000 euros y necesitaría unos 225.000 euros para pagar a Hacienda y Seguridad Social y poder terminar la temporada. Con esa idea se creó un crowdfunding y la campaña ‘Salvemos al Unión’ con ese objetivo.

A finales de marzo el fútbol asturiano lloraba la muerte del ex presidente del Langreo, Víctor Fernández Miranda, tras una larga enfermedad. Otro mazazo para un club que, al menos deportivamente, empezaba a cosechar resultados positivos.

Y es que el equipo asturiano es el segundo mejor conjunto de todo el Grupo 1 en esta segunda vuelta después de Deportivo Fabril. El líder de la competición ha sumado 35 puntos seguido de un Langreo que ha firmado 27. Después de tres derrotas, tres empates y ocho victorias, el Langreo suma 42 puntos y ha salido de la zona de descenso. Aún no ha firmado la permanencia definitiva en la categoría, un trabajo que quieren finalizar este domingo, ante su afición y ante el Numancia.

Económicamente trata de salir a flote. A comienzos de abril anunciaba que aún necesita 50.000 euros para terminar la temporada. La junta gestora ha recaudado 133.000 euros de los que 63.000 provienen del crowdfunding. Al frente de la gestora realizaron pagos por un importe de 155.000 euros.

Manel Menéndez llegó en enero

El técnico del equipo asturiano es un conocido de la afición rojilla. Se trata de Manel Menéndez, técnico que recaló en el conjunto asturiano en el mes de enero después de dirigir el curso pasado al Marino de Luanco.

Manel Menéndez (Avilés, Asturias, España, 7 de enero de 1971), les sonará a los aficionados del Numancia por ser en su día defensa numantino, concretamente defendió la camiseta rojilla en el curso 2000-2001 en Primera División llegando cedido desde el Deportivo de La Coruña. Desde Riazor llegó cedido ese verano otro asturiano como fue José Manuel.

Como técnico se estrenó durante la temporada 2009/10 como segundo del equipo juvenil de Liga Nacional del Real Oviedo, al mando del también exjugador y excompañero Nikola Jerkan. De ahí pasó como primer técnico a los juveniles del Real Avilés y de ahí al primer equipo. El C.D. Praviano, C.D. Mosconia de Tercera y el Marino en Segunda Federación fueron sus siguientes escenarios. Pasó por el Compos y el curso pasado regresaba al Marino. El Langreo es parada actual.