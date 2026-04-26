Fútbol / Tercera División
Notable triunfo y cuarta plaza del San José en su primera temporada en Tercera
El equipo soriano se ha impuesto en la última jornada liguera al Navega con goles de Paula y Santamaría
El C.D. San José femenino puso fin a su primera temporada en Tercera División con un notable cuarta posición en la tabla, demostrando la gran temporada del grupo que dirige Hugo Palomar.
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Heraldo-Diario de Soria
En la última jornada liguera, las colegiales se impusieron por 2-0 al Navega en un choque que quedó sentenciado en el primer cuarto de hora toda vez que los goles locales, por medio de Paula y Santamaría llegaron en los minutos 12 y 13 de partido. En la reanudación pudieron las locales incrementar su renta pero el disparo d Iris se estrellaba en la cruceta. Las sorianas optaban al finalizar la temporada en tercera posición y cumplieron con el objetivo de la victoria. Su rival en la lucha por esa plaza, el Capiscol, ganaba 3-1 al líder.