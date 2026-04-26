Notable triunfo y cuarta plaza del San José en su primera temporada en Tercera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José femenino puso fin a su primera temporada en Tercera División con un notable cuarta posición en la tabla, demostrando la gran temporada del grupo que dirige Hugo Palomar.

En la última jornada liguera, las colegiales se impusieron por 2-0 al Navega en un choque que quedó sentenciado en el primer cuarto de hora toda vez que los goles locales, por medio de Paula y Santamaría llegaron en los minutos 12 y 13 de partido. En la reanudación pudieron las locales incrementar su renta pero el disparo d Iris se estrellaba en la cruceta. Las sorianas optaban al finalizar la temporada en tercera posición y cumplieron con el objetivo de la victoria. Su rival en la lucha por esa plaza, el Capiscol, ganaba 3-1 al líder.