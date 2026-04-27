Fotos: SD Almazán 0 - Atlético Mansillés 1

El S.D. Almazán cayó en el minuto 94 ante el Atlético Mansillés (0-1) en un partido en el que fue superior, pero sin acierto de cara a portería. El conjunto local dominó la primera mitad y generó las mejores ocasiones, destacando varias intervenciones de Álex, clave para mantener el empate. Tras el descanso, el guion se mantuvo, incluso con un gol anulado a Óscar y varias llegadas peligrosas sin premio.

El Mansillés apenas inquietó hasta el tramo final, cuando dio un paso adelante. Ya en el descuento, Jairo aprovechó un desajuste defensivo para marcar el tanto de la victoria. Los de Pablo Ayuso encadenan dos derrotas por la mínima consecutivas ante el equipo leones y a falta de dos jornadas es séptimo, ya sin opciones de entrar en el playoff.