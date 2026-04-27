El C.V. Grupo Herce pierde en Melilla y se encomienda a Los Pajaritos para jugar la final

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce perdió 3-2 ante el C.V. Melilla en el primer encuentro de semifinales de la lucha por el título de Superliga. Fue un choque igualado en el que los dos equipos jugaron, por momentos, a un buen nivel y en el que los locales, liderados por Martina y Nath, estuvieron especialmente finos en el tie break. Los de Alberto Toribio deberán ahora remontar la eliminatoria en Los Pajaritos ante su afición. El segundo encuentro será el sábado a las 17.00 horas y el tercero, si procede, está programado para el domingo a las 13.0o horas.

El primer parcial estuvo entretenido y en el mismo el equipo de Alberto Toribio fue de menos a más en una buena actuación coral en la que destacaron en diversas fase los remates de Mimoun y Lindberg, alguna defensa magistral de Kalstad y el saque de varios jugadores. El compromiso comenzó igualado con un C.V. Melilla encomendado a Martina. Toribio no quería que el rival se le fuera en el marcador y con un 7-4 agotaba su primer tiempo muerto y con un 12-8 el segundo.

Ese set fue clave en el devenir el primer set porque un parcial de 0-5 que daba la vuelta al marcador y obligaba a Salim Abdelkader a pedir tiempo mantuvo. La igualdad en el primer parcial se mantuvo hasta el tramo final con buenas aportaciones de Mimoun y Moreno. Fue así hasta que Lucas Lorente llegó al saque con la colaboración de Lindberg se iba tres arriba, 18-21, una renta que supo mantener en ese tramo final hasta el definitivo 21-25.

El segundo parcial cayó del lado local que tiró de Martina en los momentos claves. No obstante, el mismo, hubo un momento clave que pudo cambiar el rumbo del mismo. Con 12-13 para los celestes, un remate colocado de Melilla se fue fuera de la pista por varios centímetros. Ello no impidió que el bandera la marcara dentro ante unos colegiados que no vieron la acción. Y de lo que debía haber sido un 12-14 se pasó a un empate a 13. Con 16-14 el público se metió en el partido t se fue arriba Melilla que desarrolló un muy buen nivel de juego en el tramo final de ese parcial hasta un 20-15 en el tramo final. Los locales supieron mantener esa renta llevándose el parcial por un claro 25-18.

El tercer parcial fue muy igualado. Uno de los cambios en el Grupo Herce radicó en el incremento del protagonismo de Omar Hoyos. Arthur Nath tomó igualmente mayor responsabilidad en el ataque local. El intercambio de puntos fue prácticamente constante entre los dos equipos y, cuando alguno tomaba alguna ligera ventaja o se cometía algún error de más, se frenaba con un tiempo muerto. Así hizo Toribio tras dos puntos seguidos de los locales en ataques de Lindberg que dejaban el marcador 14-13 o tras un remate fuera de Moreno que ponía a los melillenses 20-17. A esta situación se rehacían los sorianos que llegaban al tramo final empatados, 22-22. En esos puntos finales estuvo Melilla un poco más fino y un remate de Nath sobre triple bloqueo permitía a Melilla ganar el mismo por 25-23. En el segundo y tercer parcial Lindberg apareció menos en el ataque soriano.

Lindberg reapareció en el cuarto parcial. Un set igualmente igualado en el que Melilla demostró que nunca baja los brazos. Y es que los de Alberto Toribio tomaron pronto ventaja en el marcador, 4-7, una renta que siguieron ampliando y que llegó a ser de seis puntos, 11-17. Donde otro equipo se hubiera rendido, Melilla no. El técnico local pidió tiempo muerto y tras un parcial de 8-2 se metían en el choque al empatar a 19. El pulso no le tembló al Grupo Herce en ese tramo final que se encomendó a Moreno para jugarse varios ataques. Al final un bloqueo en el centro de la red permitía a los sorianos empatar la serie tras un 22-25.

C.V. Melilla entró mejor a la pista en la muerte súbita y a las primeras de cambio, con 5-2 en el marcador, obligaban a Toribio a pedir tiempo muerto. Se acercaron los sorianos en el marcador, 7-5, pero en ningún momento llegaron a voltear el mismo ante un rival en el que Arthur Nath se convirtió en el líder del equipo. El set y el partido se puso aún más cuesta arriba con 10-5 y, aunque Lindberg en el saque logró recortar esa desventaja, Melilla supo mantener el tipo. Malaber cerraba el set, 15-11, y el partido. La serie se traslada a Los Pajaritos donde el Grupo Herce necesitará de su mejor juego y el apoyo de la grada para remontar la eliminatoria.