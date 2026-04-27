El C.V. Grupo Herce juega por un puesto en la final de la Superliga

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce afronta esta tarde ante C.V. Melilla el primero de los encuentros de semifinales de la lucha por el título de Superliga. El compromiso, a partir de las 18.30 horas en la Ciudad Autónoma, será el primero de una serie que se resuelve al mejor de tres partidos y en la que el conjunto que dirige Alberto Toribio tiene el factor cancha a su favor. Pase lo que pase la semifinal se decidirá en el segundo o tercer partido, si procede, en el pabellón de Los Pajaritos.

El encuentro en el Pabellón Javier Imbroda se disputa en un día atípico por los problemas con los que se topó el equipo celeste para encontrar alojamiento en la Ciudad Autónoma una vez que tuvo conocimiento del emparejamiento. El grupo que dirige Alberto Toribio acude a la cita sin ningún tipo de confianza ya que, aunque en fase regular ha ganado los dos encuentros a los melillenses, en el último enfrentamiento disputado en Los Pajaritos los de Salim Abdelkader pusieron en un brete a los soriano. 3-2 acabó ese partido y 15-25 fue como terminó uno de los parciales a favor de los melillenses.

Que el encuentro fuera así fue en gran medida debido a la actuación del opuesto argentino Fede Martina, el central Víctor Méndez y el también argentino Martín Malaber. Los jugadores a los que hay que prestar especial atención en el equipo local. El primero de ellos es el principal baluarte ofensivo del equipo.

De cara al choque, Alberto Toribio tiene a toda su plantilla disponible por lo que la rotación inicial de los celestes será la habitual compuesta por Víctor Lindberg y Omar Hoyos en la recepción, con Juan Pablo Moreno como opuesto, Joan Domenech y Mimoun, que vuelve casa, como centrales con Lucas Lorente en la distribución y Arnau Masiá como libero.

En la otra semifinal disputada entre C.V. Manacor y C.V. Guaguas, el equipo canario toma ventaja en la misma al imponerse por 1-3 (23-25/19-25/25-19 y 21-25) en tierras baleares. El equipo de Sergio Miguel Camarero cumple así con el papel de favorito al título que tiene en la competición.