El Club de Golf Soria organiza un campamento de verano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria y la Escuela de Golf Berná han organizado el Campamento de Verano 2026 en Golf Soria. Se trata de una propuesta dirigida a niños y niñas de 6 a 16 años que contempla cuatro turnos, siempre de lunes a viernes y en horario matinal: del 20 al 24 de julio, del 27 al 31 de julio, del 3 al 7 de agosto y del 10 al 14 de agosto.

Cartel del campus de verano.HDS

El campamento ofrece golf y multiactividad en un entorno magnífico como son las instalaciones del Club de Golf Soria. Las inscripciones se podrán formalizar hasta el lunes anterior al inicio de un turno, a un precio de 120 euros por turno en el caso de los socios/as y de 140 en el de los no socios/as. Habrá importantes descuentos en el caso de segundos hijos o de repetir inscripción en una segunda semana.