Adrián Olalla y Joan Domenech, convocados con la Española para la Liga Europea

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El receptor soriano, Adrián Olalla, y el central del C.V. Grupo Herce, Joan Domenech, se encuentran en la lista ofrecida por el seleccionador nacional y que se concentrará para preparar la Liga Europea. En esa lista, en situación de reserva, se encuentra el colocador soriano Lucas Lorente además de los jugadores del equipo celeste Alejandro Palacios, Arnáu Masiá y Carlos Montero.

La selección masculina desveló este martes la convocatoria de jugadores que protagonizarán el periodo de trabajo de la Liga Europea. Hubert Henno preparará la competición de selecciones con 19 jugadores, que se irán incorporando escalonadamente, según finalicen sus compromisos con los clubes a la concentración que tendrá lugar en el CAR de Sant Cugat.

La selección masculina iniciará su concentración el domingo 17 de mayo en el CAR de Sant Cugat (Barcelona), que acogerá a los jugadores de Hubert Henno, tomando el relevo de Guadalajara para su preparación. Con anterioridad, los convocados para la concentración previa estarán trabajando en las instalaciones del Campo de la Juventud de Palencia desde el día 11.

España medirá el trabajo realizado durante el fin de semana del 29 y 30 de mayo, cuando los jugadores de Hubert Henno se medirán con Austria en Steinbrunn.

La selección nacional debutará en la Liga Europea ante la afición española en Torrejón de Ardoz (Madrid). La localidad madrileña verá el estreno en la competición enfrentándose el viernes 5 con Suiza, y el domingo 7 de junio ante Bosnia. A la semana siguiente, la selección española se desplazará a Mioveni (Rumanía) para enfrentarse con Azerbaiyán (sábado 13 de junio) y un día después ante la anfitriona Rumanía.

La fase de grupos finalizará para España en Tiblisi (Georgia). El día 19 se medirá con la anfitriona Georgia para cerrar la competición regular ante República Checa el sábado 20 de junio. La fase final se disputará entre los cuatro mejores equipos de la competición con formato de eliminatorias a ida y vuelta del 28 de junio al 12 de julio.

El seleccionador nacional Hubert Henno, estará acompañado por el cuerpo técnico que conforman Marcos de Oliveira como asistente, Álvaro Jurado como técnico scout, Javier Peña en el rol de preparador físico, Daniel Moreno y Javier Piqueres como fisioterapeutas, Manuela González como médico, y Ángel Ocaña como delegado.