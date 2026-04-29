Miguel López competirá este fin de semana en el Campeonato de España Sub 16 de Tarragona

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Miguel López será el único representante del Club de Golf Soria en el Campeonato de España Sub 16 Masculino 2026, que se disputará desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo en el Infinitum Golf de Tarragona.

El torneo se desarrollará en el recorrido especial Ruins+Hills de este campo tarraconense y contará con 87 participantes. La modalidad de juego será a 54 hoyos Stroke-Play Scratch, en tres días consecutivos (18 hoyos cada día). Al finalizar los primeros 36 hoyos, se establecerá un corte en el que clasificarán los 60 primeros jugadores y empatados. La cita será puntuable para el Ranking Nacional Cadete Masculino 2026 y para el R&A World Amateur Golf Ranking.

Miguel López llega al torneo después de su participación, el fin de semana pasado, en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub 18 Masculino de 2ª División celebrado en el recorrido de Rioja Alta, donde el equipo de Castilla y León acabó en la quina posición.