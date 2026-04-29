El CSB femenino se despide de Primera división con victoria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Último partido del senior femenino CSB Semillas Adolfo Martínez de Primera Nacional en casa contra un siempre competitivo Universidad de Burgos Babieca, que terminó con una gran victoria del conjunto soriano que demostró ser el equipo con más ganas de victoria sobre el parqué y fue por delante durante todo el partido, ganando finalmente por un ajustado 68 - 64.

En el primer cuarto las sorianas fueron superiores en todas las facetas del juego salvo en el tiro exterior donde las burgalesas anotaron tres, manteniéndose así en el partido. El buen juego ofensivo del CSB permitió generar muchas ventajas donde la mayoría fueron aprovechadas, permitiendo ganar el cuarto con solvencia por 22-12.

El cuarto siguiente, ambos equipos fueron más igualados tanto en ataque como en defensa de ahí, que el parcial del cuarto fuese 17-17. En este cuarto se ensució mucho el juego ya que hubo demasiadas faltas por ambos equipos, pero nada fuera de lo normal en este deporte. El resultado al descanso era 39-29, viéndose las buenas sensaciones que tenía el CSB Semillas Adolfo Martínez y sus ganas de triunfo.

Tras el descanso, el partido siguió con la misma igualdad dentro del campo y donde hubo buenos ataques pero menor efectividad por parte de las sorianas. Un momento de desconexión permitió recortar a Babieca recortar distancia en el marcador y ponerse 3 abajo, pero las sorianas supieron rehacerse y volver a ampliar su renta, siendo un parcial 18-20 el tercer cuarto y con un marcador a falta del último período de 57-49.

El último cuarto, tuvo un punto menor a nivel ofensivo y con mayor intensidad física lo que derivó en un mayor número de faltas de ambos equipos. Esto favoreció al equipo visitante, que consiguió recortar otra vez el marcador, pero el conjunto soriano tiró de orgullo e hizo un último esfuerzo para conseguir mantener el marcador y lograr la victoria en el último partido de la temporada frente a su afición por 68-64.

Gran partido de las chicas del conjunto soriano, CSB Semillas Adolfo Martínez, que salieron a la pista con ganas de lograr la victoria desde el minuto 1 del partido y que la consiguieron gracias a un gran trabajo colectivo durante todo el partido, donde son justas vencedoras del encuentro.