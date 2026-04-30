El Río Duero Voley juvenil arranca con fuerza en el Campeonato de España y se mete en octavos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Río Duero Voley juvenil ha comenzado con paso firme su participación en el Campeonato de España que se está disputando en Móstoles. El conjunto soriano debutó ayer con una contundente victoria por 3-0 ante Eliocroca de Murcia, mostrando solidez y un alto nivel de juego desde el inicio.

En la jornada de hoy, el equipo ha vuelto a demostrar su competitividad al imponerse por 3-1 a San Joan, de la Comunidad Valenciana, sumando así su segundo triunfo consecutivo en la fase de grupos.

A falta del partido de esta tarde frente al Barça, el Río Duero Voley ya ha certificado su clasificación para los octavos de final del campeonato, asegurando su presencia entre los 16 mejores equipos del país.

Se trata de un equipo muy joven, cuyo núcleo principal está formado por jugadores juveniles de primer año y cadetes, lo que añade aún más mérito a los resultados obtenidos hasta el momento. En el apartado individual, destaca el asturiano Yago Martínez como máximo anotador del conjunto en este arranque de competición.