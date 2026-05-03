El Grupo Herce se hunde ante Melilla y no estará en la final de la Superliga

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria no estará por cuarta temporada seguida en la final de la Superliga después de perder 0-3 ante CV Melilla en el tercer y definitivo encuentro de las semifinales. Los parciales fueron de 19-25, 25-27, 24-26. Los celestes, que el sábado habían ganado con solvencia a los melillenses para empatar la serie, se hundieron en los momentos críticos de cada uno de los sets para acabar hincando la rodilla en el peor final previsto del curso. Guaguas, que el sábado eliminaba a Manacor, y Melilla disputarán a partir del próximo sábado la final liguera.

El primer set tuvo claro color visitante con un Melilla que siempre mandó en el marcador. El Grupo Herce no era ni sombra de lo que fue el sábado para ceder por un contundente 19-25. En la segunda manga, el Grupo Herce recompuso su figura para nivelar las fuerzas con un equipo visitante que mantenía el tipo. Los de Toribio tuvieron bola de set con 25-24 pero no acabaron de cerrar la manga dando vida a su rival. Melilla hacía tres puntos de una tacada para llevarse también el segundo set por 25-27.

Melilla acariciaba la final, pero los de Alberto Toribio arrancaban con fuerza el tercer sin acusar la lesión de uno de sus pilares como es el sueco Lindberg. La ausencia del escandinavo iba a ser suplida por Kalstad y con el noruego la ventaja del Grupo Herce llegaba al 21-14. Todo hacía pensar que el partido se iba al cuarto set, pero ahí colapsó el equipo soriano, que preso de la ansiedad fue viendo como su jugosa renta se quedaba en nada. Los celestes tuvieron una bola de set con 24-23, aunque se repetía la historia y los zarpazos de Melilla iban a ser definitivos para un Grupo Herce que tenía en su rostro reflejada la derrota.

Jarro de agua fría para un Grupo Herce que pone fin a una temporada en la que ha perdido muy pocos partidos, aunque eran derrotas que costaban muy caras como la de este domingo ante Melilla o la sufrida en los cuartos de final ante Cisneros Tenerife en la Copa del Rey.