Resumen del V Torneo Benjamín Elige Soria en fotos

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La Ciudad Deportiva del C.D. Numancia fue el escenario de una jornada de fútbol base de alto nivel con la celebración de la fase final del V Torneo Benjamín «Elige Soria». Tras una intensa competición que reunió a clubes de la talla de la Real Sociedad, el Rayo Vallecano y el Burgos C.F., el C.D. Parquesol logró alzarse con el trofeo de campeón en una de las ediciones más igualadas que se recuerdan.