Heraldo-Diario de Soria

Resumen del V Torneo Benjamín Elige Soria en fotos

El Parquesol se impone por 4-3 en la quinta edición del Torneo Benjamín «Elige Soria», que reunió a las mejores canteras nacionales en la Ciudad Deportiva

La Ciudad Deportiva fue escenario de esta jornada futbolística.

La Ciudad Deportiva fue escenario de esta jornada futbolística.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

La Ciudad Deportiva del C.D. Numancia fue el escenario de una jornada de fútbol base de alto nivel con la celebración de la fase final del V Torneo Benjamín «Elige Soria». Tras una intensa competición que reunió a clubes de la talla de la Real Sociedad, el Rayo Vallecano y el Burgos C.F., el C.D. Parquesol logró alzarse con el trofeo de campeón en una de las ediciones más igualadas que se recuerdan.

La Ciudad Deportiva fue escenario de esta jornada futbolística.

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Torneo Elige Soria

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