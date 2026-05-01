El Parquesol se proclama campeón del V Torneo Elige Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Parquesol de Valladolid es el campeón de la V edición del Torneo Elige Soria de fútbol benjamín tras ganar en la final 4-3 a la U.D. Logronés. Una final apasionante para ser el mejor colofón a un gran torneo organizado por el C.D. Numancia y el Ayuntamiento de Soria que tuvo lugar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Parquesol había llegado a la final después de apear en semifinales al Burgos al vencer por 3-2 mientras que los riojanos eliminaron al Rayo Vallecano en la tanda de penaltis después de que el partido finalizase con empate a un gol. Los anfitriones del Numancia fueron eliminados por la UD Logroñés.

El portero de la UDLogronés Abdou fue elegido el mejor guardameta del Torneo EligeSoria. El jugador del Burgos CF Daniel García fue designado como el mejor jugador de la competición.

El V Torneo Elige Soria tuvo la pasada semana una fase preliminar en la que jugaron equipos de la provincia de Soria y el San José fue el conjunto que logró el billete para la fase final de este viernes.