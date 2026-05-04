La fiabilidad del Grupo Herce se evapora en los momentos claves de la temporada

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria pone fin a la temporada y lo hace con un mal sabor de boca por la eliminación a manos de Melilla en las semifinales por el título de la Superliga. Decepción para un equipo celeste cuya regularidad a lo largo del curso se ha venido abajo en los momentos claves del curso. Y es que en la Copa del Rey el concurso de los sorianos fue efímero al caer a las primeras ce cambio ante Cisneros Tenerife.

La principal característica del equipo de Alberto Toribio a lo largo de esta temporada ha sido la solidez en cuanto al juego y a los resultados. Los datos dicen que el Grupo Herce ha jugado un total de 31 partidos este curso con un balance positivo de 22 victorias y sólo nueve derrotas, aunque lo cierto es que los sorianos no han estado a la altura ni en la Copa del Rey ni en los play off.

La regularidad de los celestes quedaba reflejada en la fase regular de la Superliga al acabar en la segunda posición, a sólo seis puntos de distancia del líder Guaguas Las Palmas. El Grupo Herce jugaba 22 encuentros en la fase regular con un balance de 19 victorias y únicamente tres derrotas. Sólo un compromiso perdido en Los Pajaritos ante Playas de Benidorm y dos derrotas a domicilio en las exigentes canchas de CV Manacor y Guaguas Las Palmas.

Sobresaliente para los sorianos en esta parte de la temporada, aunque la sensación que ha dejado este Grupo Herce es que no ha llegado fresco a los play off por el título de la Superliga. A Pamesa Teruel le ganó los dos enfrentamientos en los cuartos de final, pero tal vez con más problemas de los esperados. Especialmente complicado fue el choque en Los Pajaritos en los que los de Toribio lograban la clasificación en el 'tie break' por 20-18.

Contra CV Melilla se perdía 3-2 en la Ciudad Autónoma y tras empatar la serie de semifinales con un juego solvente en el segundo partido se hincaba la rodilla en el tercero y definitivo. El Grupo Herce no estuvo a la altura de unas semifinales por el título.

En la Copa del Rey la decepción fue mayúscula al perder en los cuartos de final ante Cisneros Tenerife por 1-3 en el que tal vez ha sido el peor encuentro de los celestes en la actual campaña. Una eliminación inesperada de un equipo que en la Liga estaba jugando a un gran nivel allá por el mes de febrero.

La participación del Grupo Herce en Europa, concretamente en la Copa CEV, también fue positiva al dar la talla ante los italianos del Picenza, considerado uno de los mejores equipos del mundo. 1-3 en Los Pajaritos y 3-1 en la localidad transalpina para dejar una buena imagen en el concierto internacional.

La Supercopa de España se perdía en diciembre ante Guaguas Las Palmas por 3-0 en un duelo bastante igualado que dejaba al Grupo Herce fortalecido de cara a 2026.

Próxima temporada

Toribio seguirá al frente del Grupo Herce la próxima temporada en la que habrá que esperar para conocer los movimientos que pueda haber en la plantilla de jugadores. Habrá salidas y llegadas en una escuadra celeste que ya está de vacaciones y que verá la final de la Superliga por la televisión. El primer enfrentamiento entre Guaguas y Melilla tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo desde las 18.00 en la capital melillense.