El C.V. Grupo Herce ya tiene confeccionada media plantilla de la próxima temporada

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce ya tiene la mitad de la plantilla perfilada para la próxima temporada toda vez que el grupo de jugadores jóvenes con los que trabaja Alberto Toribio tienen contrato en vigor para la próxima temporada.

El equipo celeste, que no tiene atados a los pesos pesados del equipo, cuenta para el próximo curso a una pieza fundamental en su esquema deportivo como es el técnico Alberto Toribio, quien cumplirá seis temporadas al frente del primer equipo.

El preparador vallisoletano sabe igualmente que para el próximo curso contará bajo su mando con los jugadores jóvenes que tienen contrato en vigor, lo que es una ventaja de cara a armar el equipo de la próxima temporada.

De esta manera tiene contrato en vigor para el próximo curso jugadores que este curso están teniendo mucho protagonismo como Azzdin Mimoun y Arnáu Masiá. Junto a ellos otros que tienen menos protagonismo en la pista que podrían dar un paso adelante como son los centrales Moisés Rodrigo y Alejadro Villalba, el opuesto Carlos Montero, el receptor Mikel Kalstad y el colocador Bernat Castellá.

En este sentido, cabe señalar que el club soriano tendría que renovar a aquellos pesos pesados de la plantilla que estimara convenientes. Entre ellos, Lucas Lorente, jugador formado en la cantera del club y que este año ha regresado a la disciplina celeste tras su experiencia el curso pasado en la competición de Bélgica.

El C.V. Grupo Herce finalizó el pasado fin de semana su andadura en la fase regular de la Superliga, una fase en la que mejoró los números de la pasada temporada al sumar 54 puntos y acumular solo tres derrotas frente a los 51 y cinco derrotas del curso pasado. Los celestes se medirán en cuartos de final de la lucha por el título de Superliga a Pamesa Teruel en una eliminatoria que arrancará el segundo fin de semana de abril.