Alfredo Cabrerizo: "La temporada ha sido muy buena"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce analizó la presente temporada en la competición nacional y puso las bases de la próxima campaña, una campaña en la que se competirá en Europa en la Challenge Cup y donde el objetivo es ser «ambiciosos», con una plantilla parcialmente renovada toda vez que varios de los jugadores que este año estaban en la rotación inicial no continuarán a las órdenes de Alberto Toribio.

El presidente del club celeste, Alfredo Cabrerizo, compareció junto al entrenador del equipo, Alberto Toribio, para valorar lo que ha sido este curso 25-26 que acaba de finalizar. «La temporada ha sido muy buena. La fase regular fue espectacular, no ha sido excelente por la desgracia de haber perdido en cuartos de final en Copa del Rey ante Cisneros, un equipo que tiene más presupuesto que nosotros. Perder en semifinales por el título puede entrar dentro de la normalidad pero sí duele hacerlo en casa y con un marcador que no esperábamos», señaló Alfredo Cabrerizo quien apunto que el equipo había realizado la mejor fase regular de su historia, finaliza la temporada en tercera posición y se clasificaba para Europa.

Al respecto, Alberto Toribio indicó que la valoración de la temporada «no puede ser mala», al clasificar para Europa el próximo curso si bien reconoció que «no hemos estado en dos momentos importantes» de la misma, en concreto los cuartos de final de la Copa del Rey y en la lucha por el título. «En Copa no dimos el nivel y en semifinales por el título no esperábamos la derrota del domingo y de la forma en que se produjo. La sensación que tenemos es de frustración porque creíamos que podíamos lograr el pase a la final pero Melilla fue mejor que nosotros», indicó el técnico quien considera que esta ha sido la temporada en que mejor voleibol han practicado, un buen voley que hay que ejecutar cuando toca, en los momentos importantes, y ese es uno de los aspectos a los que hay que dar una vuelta para la próxima temporada.

Alfredo Cabrerizo señaló que este año notaron un bajón de aficionados en las gradas de Los Pajaritos, especialmente en semifinales ante Melilla, una situación que achacó a varias situaciones. Por un lado, en semifinales, por el horario poco habitual, un domingo a las 13.00 horas, en el día de Catapán y de la Madre en la que el choque coincidió además con el partido en el que el Numancia se jugaba su presencia en el play off de ascenso. Por otro lado, el propio calendario de competición donde el equipo disputó tres partidos seguidos en casa y luego un mes fuera. «Por primera vez hemos notado un bajón de asistencia a los partidos, no de abonados pero sí de asistencia. Lo achaco al calendario, al catapán, a que coincidimos con el Numancia. Ha habido una caída sustancial, sobre todo en el play off», indicó Alfredo Cabrerizo.

De cara a la próxima temporada el bloque que esta temporada ha sido titular no seguirá el próximo curso y solamente está muy, muy cercana la continuidad de Lucas Lorente. «Queremos que la mayoría de los jugadores continúen pero es muy difícil», expresó el presidente de los celestes quien confirmó que hay otros clubes que han realizado ofertas a sus jugadores que son superiores a las que el club puede ofrecer y de ahí la dificultad para llevar a cabo las renovaciones. «No tengo miedo a que vengan otros clubes y quieran a nuestros jugadores, tengo miedo al día que no vengan», significó Alfredo Cabrerizo quien explicó que desde el punto de vista económico cada día es más difícil competir con otras entidades deportivas en Superliga. Sobre la plantilla, Alberto Toribio explicó que Lindberg, lesionado en la rodilla en semifinales ante Melilla, se había sometido a una prueba y, aunque la lesión no parece en un principio tan grave como parecía in situ, habrá que esperar a conocer los resultados de la resonancia.

El presidente de los celestes aseguró que para la próxima temporada se volverá con «más fuerza y energía», con el reto de devolver la «ilusión», a la afición tras lo ocurrido el pasado domingo. En este sentido, se señaló que el objetivo de la próxima temporada en ser «ambiciosos», aunque «no sé dónde llegaremos». La razón no es otra que las diferencias económicas entre los clubes. Lo ideal sería acabar entre los cuatro primeros para poder disputar competición europea, algo que topa con la realidad. «Acabar entre los cuatro primeros no sería un objetivo real porque no somos de los cuatro mejores presupuesto de la Liga. Estamos muy lejos de estar entre los cuatro mejores presupuestos de la Superliga», explicaron los rectores del club soriano.

Económicamente el club se queda atrás

Alfredo Cabrerizo indicó que la Superliga había crecido mucho a nivel económico en los últimos años y aseguró que en un futuro «el problema es quedarnos atrás porque la capacidad económica que tenemos es la que es», y el margen de crecimiento en la provincia está limitado. En este sentido, agradeció la colaboración de empresas privadas y mostró su satisfacción por las aportaciones que reciben de Ayuntamiento, Diputación o Junta de Castilla y León.

No obstante, explicó que la diferencia presupuestaría en comparación con otros clubes de la Superliga la marcaban las aportaciones de los gobiernos autonómicos y ahí sí admitió que había mucha diferencia entre la aportación de la Junta y la de otros gobiernos regionales o ciudades autónomas. «No podemos competir con Canarias», subrayó para indicar que, por ejemplo San Roque, que ha descendido tenía más presupuestos que ellos indicando que el club está lejos de ser uno de los mejores cuatro presupuestos de la competición y que los jugadores que llegan a Soria es porque ven el nivel de progresión que experimentan en su juego.