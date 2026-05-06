C.V. Río Duero inicia con victoria su defensa del título en el Campeonato de España Júnior

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Río Duero Júnior comenzó con victoria su andadura en el Campeonato de España Júnior que hasta el próximo domingo se celebra en Almendralejo, una cita en la que defiende el título nacional conquistado el año pasado.

El equipo celeste, que acude como campeón de Castilla y León, se impuso en el primer encuentro del Nacional a Universidad de Granada por 3-0 (25-21/25-19/25-16). En la primera fase de la competición, el equipo que dirige Manu Salvador está enclavado en el Grupo B, donde tiene también como rivales a Viking Volei Prat y C.V. Manacor, equipo este último que en la edición del año pasado fue finalista y al que derrotaron los sorianos. Los sorianos terminan la primera fase de competición este jueves jugando a las 10.00 horas ante el equipo manacorí y a las 17.30 horas ante el conjunto catalán.

El Campeonato de España los disputan 32 equipos por primera vez en su historia, conjuntos que en una primera fase están divididos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros conjuntos de cada uno de los grupos accederán a la ronda de octavos de final que abrirán las eliminatorias directas por el título. El sábado tendrá lugar la penúltima ronda de la competición para conocer a los finalistas del domingo. El campeonato movilizará a más de 500 deportistas, alrededor de 50 árbitros, más de 100 voluntarios y más de un centenar de partidos durante cinco días de competición.