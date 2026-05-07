El C.V. Río Duero ya está en octavos del Campeonato de España Júnior de Almendralejo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Río Duero júnior jugará este viernes por alcanzar las semifinales del Campeonato de España de su categoría que se disputa hasta el domingo en la localidad de Almendralejo, una cita en la que defiende el título conquistado el año pasado.

El equipo que dirige Manu Salvador ha finalizado la primera fase del torneo como primero del Grupo B tras haber ganado los otros dos partidos que disputaba este jueves. En el primer envite superaba por 3-2 (19-25, 20-25, 25-23, 25-21 y 15-5) a C.V. Manacor, el otro finalista en la edición del año pasado, en un choque igualado en el que los celestes lograron remontar un 0-2 en contra inicial. En el segundo compromiso, el equipo vencía por 3-0 (25-18, 25-18 y 25-12) a Viking Volei Prat, encuentro con el que certificaba su primer puesto en la primera fase.

El C.V. Río Duero disputa el partido de octavos de final este viernes, a partir de las 12.00 horas, ante el C.V. Xátiva, conjunto que ha finalizado en segunda posición del Grupo G. De superar este partido de octavos, los celestes disputarían por la tarde el choque de cuartos para intentar colarse en las semifinales del torneo.

El Campeonato de España Júnior que se celebra desde el miércoles en Almendralejo reúne a 32 equipos de toda la geografía española. En total son unos 500 deportistas, 50 colegiados y más de 100 voluntarios para los más de cien encuentros en los cinco días de competición.