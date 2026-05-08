El CES cierra una temporada "genial" por la nieve acumulada en las estaciones de esquí

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro Excursionista Soriano ha celebrado esta tarde la Asamblea de Socios de fin de temporada en un acto que ha tenido lugar en Círculo Amistad Numancia. Durante la misma se ha entregado los trofeos a los ganadores del Trofeo de Esquí celebrado en Santa Inés y realizado un pequeño esbozo de la próxima temporada.

La asamblea ha comenzado con el informe de presidencia y el balance de la situación económica. Igualmente se ha realizado un balance de la temporada y hecho un ligero esbozo de lo que se espera para la próxima temporada de esquí, una temporada en la que el club celebrará su 75 aniversario. "La temporada ha sido muy buena. Hemos completado todas las excursiones menos una y ha habido mucha nieve. En este sentido ha sido genial, hacía mucho tiempo que no se recordaba una temporada con tanta nieve, incluso en Santa Inés", ha señalado José Pedro González, presidente del CES.

En acto se ha realizado un pequeño esbozo de la próxima temporada, un programa que se presentará antes del inicio de la nueva temporada. Entre las novedades de la misma se encuentra la excursión programada a las estaciones de esquí de Avoriaz, en el límite de Los Alpes franceses y suizos.

En la Asamblea de Socios de fin de temporada del CES se ha hecho entrega igualmente a Enrique López Calvín y Paula Jiménez Bezares de los trofeos de campeones absolutos del Campeonato de Esquí que se celebra en Santa Inés. La misma ha continuado con el sorteo de regalos y finalizado con un vino entre los asistentes.