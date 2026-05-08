El San José, obligado a puntuar el domingo para asegurar la segunda plaza

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José deberá puntuar este domingo en el compromiso ante el Burgos Internacional para asegurar la segunda plaza y el factor campo en el play off de ascenso a Tercera División. Todo viene derivado de la sentencia del Tribunal del Deporte de Castilla y León que ha dado la razón al Turégano en un caso de alineación indebida por la que los segovianos suman cuatro puntos en casillero.

Al sumar esos puntos en el casillero, el Turégano se coloca tercero en la clasificación con 61 puntos, a tres del San José. El gol average entre ambos equipos está igualado (3-0 en Garray y 3-0 en Segovia) por lo que, en caso de empate a puntos entre ambos equipos, habría que ir al gol average general que está a favor de los segovianos con un más +4. En otra palabras, el San José necesita un punto este domingo para asegurar esa plaza.

El equipo de Carlos Carramiñana recibe el domingo a las 18.00 horas al Burgos Internacional, sexto clasificado, mientras que el Turégano, con la plaza de promoción asegurada, visita al Villamuriel.