Oriol: "Buscamos jugadores con roles muy marcados"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El técnico del BM Soria, Oriol Castellarnau, señaló que para la próxima temporada buscan jugadores que ocupen puestos muy marcados dentro de la cancha y que, llegado el caso de tener que disputar la fase, tengan interiorizado el sistema.

El club ya trabaja en la plantilla de la próxima temporada, indicando que tienen cosas muy avanzadas. «El club tiene un nombre y hay jugadores que quieren venir», ha expresado para reconocer que le hubiera gustado poder renovar a más jugadores de los que finalmente van a hacerlo y deseando suerte a aquellos que no se quedan y cambian de club para la próxima temporada. En el apartado deportivo, el equipo cierra este sábado su participación en la División de Honor Plata visitando al Agustinos Alicante en un partido donde podría debutar algún jugador juvenil.

"Los jugadores deben mantener la profesionalidad, ellos querrán preparar la fase de ascenso. Tenemos que estar metidos en el partido", ha apuntado sobre el compromiso de las 19.00 horas de este viernes con el que cierran la fase regular de competición.