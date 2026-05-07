El BM Soria renueva a Pipe García

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria ha puesto la segunda piedra al proyecto de la próxima temporada en Primera Nacional tras anunciar la renovación de Oriol Castellarnau y Bogdan Chopenko como técnicos del equipo. Esa segunda piedra es la renovación del arquero internacional chileno, Pipe García Fuentes.

El portero chileno, que en octubre cumplirá 33 años, recaló esta temporada en el equipo amarillo tras pasar en España por Burgos, Águilas, Valladolid o Zamora. Se trata de una renovación de garantías en la portería soriana de cara a su intento por volver a una competición de Plata que echa el telón este fin de semana.

Al margen de esta renovación, el BM Soriano ya ha anunciado que Marquinhos, Delfini e Ibu no seguirán la próxima temporada en el San Andrés.

El equipo de Oriol Castellarnau terminará la temporada en División de Honor Plata este sábado en el choque que a partir de las 19.00 horas disputa ante Agustinos Alicante en tierras alicantinas ante un rival que disputará la fase de ascenso a Liga Asobal.