El C.D. Golmayo Camaretas celebra sus jornadas de puertas abiertas para niños

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Golmayo Camaretas abre sus puertas a niños y niñas del 11 de mayo al 31 del mismo. La entidad se ha marcado las últimas semanas de mayo, una vez acabadas las ligas, para acercar el club a personas que no están dentro de él para poder seguir creciendo y apostar más por el fútbol de la provincia.

El club balaguero está cercano en número de fichas federativas a los clubes de la capital, más de 200 jugadores y jugadoras enmarcan su estructura. Único pueblo que capta estas cifras tan impresionantes.

Cada vez son más las personas que integran este proyecto deportivo gracias a su valores y estrecha relación con las familias. Poco a poco, los resultados están presentes ya en 20 años de existencia son un club referente, la temporada pasada tanto su senior masculino como femenino ganaron la liga pasando a ser equipos de regional este año, juvenil provincial dentro de los 3 primeros, cada vez más integrantes en el club a nivel dirección como socios, y, no tienen techo.

Cualquier jugador/a que quiera acudir, puede visualizar la información a través de sus redes sociales o llamar al director deportivo de la entidad, Juan Carlos Aguilar 'Lolo' (627 96 65 57).