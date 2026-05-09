Voleibol
Los júniors del C.V. Río Duero caen en cuartos del Campeonato de España de su categoría
El equipo soriano cede por 2-3 ante el F.C. Barcelona en el partido por colarse en semifinales
El C.V. Río Duero Júnior no podrá revalidar el título de campeón de España de su categoría al ceder en el partido de cuartos ante el F.C. Barcelona por un ajustado 2-3 en el que los celestes llegaron a igualar un compromiso que se había puesto cuesta arriba 0-2.
El equipo que dirige Manu Salvador se clasificó sin problemas para cuartos al superar en octavos al C.V. Xátiva por 3-1 (26-24/25-15/15-25/16). Ya en la ronda de cuartos de final, los celestes se enfrentaron a los júnior del F.C. Barcelona en un choque igualado en el que tuvieron que hacer un sobreesfuerzo para reponerse al 0-2 inicial de los blaugranas. En el tie break el equipo catalán acababa accediendo a la semifinales tras ganar 2-3 (22-25/15-25/25-23/25-23 y 15-15).
Deportes
El C.V. Río Duero ya está en octavos del Campeonato de España Júnior de Almendralejo
Heraldo-Diario de Soria
El Campeonato de España Júnior que se celebra desde el miércoles en Almendralejo reúne a 32 equipos de toda la geografía española. En total son unos 500 deportistas, 50 colegiados y más de 100 voluntarios para los más de cien encuentros en los cinco días de competición.