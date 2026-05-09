Los júniors del C.V. Río Duero caen en cuartos del Campeonato de España de su categoría

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Río Duero Júnior no podrá revalidar el título de campeón de España de su categoría al ceder en el partido de cuartos ante el F.C. Barcelona por un ajustado 2-3 en el que los celestes llegaron a igualar un compromiso que se había puesto cuesta arriba 0-2.

El equipo que dirige Manu Salvador se clasificó sin problemas para cuartos al superar en octavos al C.V. Xátiva por 3-1 (26-24/25-15/15-25/16). Ya en la ronda de cuartos de final, los celestes se enfrentaron a los júnior del F.C. Barcelona en un choque igualado en el que tuvieron que hacer un sobreesfuerzo para reponerse al 0-2 inicial de los blaugranas. En el tie break el equipo catalán acababa accediendo a la semifinales tras ganar 2-3 (22-25/15-25/25-23/25-23 y 15-15).

El Campeonato de España Júnior que se celebra desde el miércoles en Almendralejo reúne a 32 equipos de toda la geografía española. En total son unos 500 deportistas, 50 colegiados y más de 100 voluntarios para los más de cien encuentros en los cinco días de competición.