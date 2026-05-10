Una cita con la cantera del Rugby

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Estadio Municipal de Los Pajaritos el Torneo Caja Rural de Escuelas de Rugby, una jornada que reunió a centenares de niños y niñas en torno a este deporte en un ambiente marcado por la convivencia, el aprendizaje y la diversión.

Organizado por el Ingenieros de Soria Club de Rugby, el torneo contó con la participación de clubes como Fénix Club Rugby Zaragoza, CD Universitario Zaragoza Rugby, Club Rugby Tarazona, Sanse Scrum Rugby y Club de Rugby La Rioja, que junto a la Escuela Caja Rural de Soria dieron forma a una intensa mañana de rugby base.

Las competiciones se desarrollaron en las categorías Sub6, Sub8, Sub10, Sub12 y Sub14, en una jornada pensada para que los más jóvenes disfrutaran del juego en un entorno seguro y formativo. Más allá de los resultados, este tipo de encuentros tienen como principal objetivo fomentar los valores del rugby —respeto, compañerismo y esfuerzo—, así como ofrecer a los participantes una experiencia enriquecedora tanto dentro como fuera del campo.

El torneo reunió igualmente a familias, entrenadores y aficionados en una cita que convirtió a Los Pajaritos en un punto de encuentro del rugby base, reflejo del crecimiento que está viviendo esta disciplina en la ciudad y en su entorno.

Como cierre de la jornada, todos los participantes pudieron disfrutar de un tercer tiempo conjunto, en el que los niños y niñas de las distintas escuelas, con la colaboración de sus familias, aportaron postres caseros, generando un espacio de encuentro más allá del terreno de juego. Este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar la convivencia entre clubes, creando un ambiente cercano donde compartir, conocerse y seguir construyendo los valores que definen al rugby.

Además, la jornada tuvo una zona de ocio con hinchables, que serán instalados por la empresa Festisoria, para que los más pequeños puedan seguir disfrutando de una mañana completa de deporte y diversión.

Tras la finalización del torneo de categorías inferiores, el protagonismo pasó al Touch Rugby, con la disputa de varios partidos de exhibición que sirvieron como preparación para la Ronda 4 de las Six Darts International Series, en la que participará el equipo soriano el próximo 16 de mayo en Madrid.