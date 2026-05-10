Fotos: la Valeránica gana la Liga Provincial

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
10.05.2026 | 11:18
Actualizado:
10.05.2026 | 11:18
El C.D. Valeránica se proclamó
campeón de la Liga Provincial de Soria tras imponerse con claridad al C.D. Quintana por 0-4 en la última jornada del campeonato. El Calasanz B tambien llegó a este final de torneo con opciones pero enseguida se diluían viendo como iban llegando los goles de los chicos de Berlanga de Duero. Goles de Rodrigo García a los cinco minutos de juego, Carlos, Víctor y Chivo redondeaban el marcador con una victoria holgada para celebrar el título liguero.
El conjunto de Berlanga llegaba
como principal aspirante al título después de haber liderado la competición durante gran parte de la temporada y terminó confirmando su superioridad en un encuentro que dejó prácticamente resuelto antes del descanso.
Arropados por numerosos aficionados desplazados hasta Quintana Redonda,
los jugadores dirigidos por José Luis Catalina mostraron desde el inicio una gran determinación. El título supone un éxito histórico para el club ribereño, que vuelve a conquistar la Liga Provincial más de tres décadas después. La regularidad mostrada a lo largo del curso ha sido una de las claves de un equipo que apenas cedió terreno durante el campeonato, aunque dos tropiezos en las últimas jornadas obligaron a esperar hasta la fecha final para celebrar el campeonato.
Tras lograr el objetivo,
el club deberá decidir ahora si da el paso hacia la Regional Aficionados de Castilla y León. La posibilidad de ascender abre un escenario ilusionante, aunque desde la entidad también son conscientes de las exigencias deportivas, económicas y organizativas que supondría competir en una categoría superior la próxima temporada.
Más de tres décadas después, la Valeránica se lleva el título liguero ANA PUEBLA / AMPARO MÍNGUEZ
La Valeránica se lleva el título de Liga Provincial
