El San José gana y asegura el factor cancha en la fase de ascenso a Tercera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José se impuso por 3-2 al Burgos Internacional, un resultado que permite al equipo de Carlos Carramiñana asegurar la segunda plaza del Grupo B de la Regional Aficionados de Castilla y León y por lo tanto tener el factor cancha a favor en la fase de ascenso a Tercera en la que se enfrentará a La Bañeza.

La competición regional echaba el cierre a la temporada regular con un San José que necesitaba un punto para sellar la segunda plaza. Los goles de Angelo, Chupe y Juanjo certificaban su segundo puesto. Con 3-1 a favor de los locales en el 76, los burgaleses recortaban su desventaja en el 90.

La otra victoria en la última jornada liguera llegaba en El Burgo, donde el Sporting Uxama se despedía con un resultado de 2-1 ante el Briviesca. Por su parte, el líder y nuevo equipo de Tercera, el Calasanz, perdía 3-2 ante el Internacional Vista Alegre.Cedía igualmente 2-1 el Golmayo Camaretas ante el Belorado.

Ya en la Regional Aficionados de Aragón, el C.D. Ólvega empataba dos goles en casa con el C.D. Épila en un choque en el que los sorianos lograban firmar las tablas tras el 0-2 de los aragoneses con tantos de Mikel y Nistal.

El Grupo VIII de Tercera División finalizó con empate y derrota para los equipos sorianos. En La Arboleda, el grupo que dirige Pablo Ayuso se despidió de la afición local con un empate ante el Santa Marta. El equipo charro se adelantó en el marcador y los sorianos empataban por medio de Óscar González. El Almazán termina séptimo en la tabla.

Ya en Salamanca, el Numancia B se despidió de la categoría con una derrota por la mínima ante Unionistas B. El filial rojillo pierde la categoría y jugará en Regional Aficionados.