El C.D. San José, con toda la ilusión ante la fase de ascenso a Tercera División

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José quiere volver a hacer historia. Y sumarse al éxito protagonizado esta temporada por el C.D. Calasanz. El equipo colegial disputa este domingo la ida de las semifinales de la fase de ascenso a Tercera División, una eliminatoria que le enfrenta a los leoneses de La Bañeza. "Va a ser una eliminatoria complicada, La Bañeza no va a regalar nada", señala el técnico del equipo soriano, Carlos Carramiñana, quien tiene claro que si su equipo rinde como buena parte de la temporada dará "guerra", al rival.

El C.D. San José tiene ante sí la segunda oportunidad de su historia de regresar a categoría Nacional. Y lo hizo en mayo de 2016 con Eduardo Modrego en el banquillo, militando durante dos temporadas en Tercera. Un hito que va a luchar por repetir este curso.

El grupo que maneja Carlos Carramiñana finalizó segundo del Grupo A de la Regional Aficionados por lo que se enfrentará en semis de la fase al tercera clasificado del Grupo B, un La Bañeza que sumó 55 puntos en fase regular. Como segundo, los sorianos tienen el factor cancha a su favor (como mejor segundo lo mantendrían en caso de una hipotética clasificación para la final), de ahí que la ronda se semis comience este domingo día 17 a las 18.00 horas en La Bañeza y el vuelta, a esa misma hora, el domingo 24 en el campo de San Juan de Garray. En caso de empate en la eliminatoria habría una prórroga de 15 minutos cada parte y, de persistir el empate, la ronda se resolvería desde el punto de penalti.

A la hora de analizar el rival de su equipo para esta eliminatoria, Carlos Carramiñana no esconde la dificultad de la empresa: "Se trata de un equipo con solera. Ha estado muchos años en Tercera, lleva ahora cinco años en Regional y quiere volver a categoría nacional. Es un equipo que no se complica, con un juego prudente que arriba tiene jugadores determinantes que no parecen jugadores de Regional si no de Tercera División".

"Juegan con un 4-2-3-1 y suelen utilizar un bloque medio o bloque bajo. Los cuatro de arriba son jugadores a vigilar, Bryan el extremo izquierdo, el capitán Jorge, Jorger Fernández, un extremo que ficharon del Atlético Mansillés y Burón el delantero. El portero también me ha gustado mucho y tienen un central con buena salida de balón", añade el preparador del San José sobre el grupo que maneja José Benito Martínez.

Tras analizar al rival, Carlos Carramiñana no duda en señalar que la eliminatoria será "complicada". "La Bañeza no nos va a regalar nada. Tenemos que hacer una muy buena eliminatoria para poder pasar", asevera. Al respecto, cree que su equipo puede hacer daño "siendo nosotros mismos", que sus jugadores salten al terreno de juego como lo ha hecho durante mucha parte de la temporada y "estén acertados". "Si hacemos lo que hemos venido haciendo durante buena parte de la temporada, les daremos guerra", expresa.

De cara a la eliminatoria Carlos Carramiñana no podrá contar con Edipo por sanción por lo que no podrá contar el máximo realizador del equipo. "Es una baja importante pero sin él tenemos equipo y alternativas para poder superar a La Bañeza", relata.

La Bañeza C.F., un equipo con fortuna que reparte el Gordo

Las posibilidades de que toque el Gordo de la Lotería de Navidad es de 1 entre 100.000. En este sentido, el rival del equipo colegial saltó el pasado 22 de diciembre a todos los medios de comunicación nacional tras repartir 700 décimos del 79.432, un número que llevaban jugando desde hace 17 años, y que fue el Gordo de Navidad. En total 468 millones de euros repartidos entre aficionados, amigos y vecinos de una localidad que unos meses antes sufrían el cierre de su fábrica azucarera, uno de los motores económicos de la comarca. En tono de broma, Carlos Carramiñana señala que esta temporada La Bañeza C.F. ya "ha tenido suerte" y ojalá esta se reparta en la eliminatoria de fase de ascenso.

Sobre el ambiente que espera en La Llanera este domingo, el técnico soriano "Sé que el campo de La Llanera está bien cuidado y que la gente suele apretar bastante", indica el técnico colegial sobre lo que puede esperar este domingo en el Municipal bañezano donde, con entradas a cinco euros, se espera un buen ambiente. 'La ilusión de un niño. El sueño de un pueblo' es el lema que luce en los carteles del partido el equipo morado.

Al respecto, Carlos Carramiñana no tiene duda de que el San José estará igualmente arropado en la vuelta en el campo de San Juan de Garray. El C.D. San José prepara para ese día 24 de mayo el Día del Club por lo que toda la base estará allí para animar al equipo. "A los aficionados les diría que vengan al campo porque su apoyo nos va a ayudar a hacer un buen partido", expresa un técnico cuyo equipo viajará el domingo por la mañana a tierras leonesas para afrontar esa ilusionante fase de ascenso a Tercera.